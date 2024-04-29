Безумие администрации Байдена вызвано страхом перед возможной победой Трампа

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Госсекретарь Энтони Блинкен и администрация Байдена в целом безумны, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works полковник армии США в отставке Ларри Уилкерсон. По его словам, отчасти это безумие обусловлено тем, что команда нынешнего главы Белого дома сильно боится поражения на предстоящих выборах от Дональда Трампа.

Иногда, когда я думаю о подобной политике, подобном поведении, подобных действиях, которые мы сейчас наблюдаем, то выходит, что с одной стороны, вы помогаете Тайваню, действуя против Китая, а с другой стороны, вы просите Китай не помогать России. Создаётся ощущение, что когда китайцы смотрят на Энтони Блинкена, они говорят: «Ребята, вы нас разыгрываете? Это розыгрыш?»

ЛАРРИ УИЛКЕРСОН, полковник армии США в отставке: Вы дали краткое описание происходящему. Я не верю в то, что они так не думают, даже если они не высказывают это напрямую Блинкену. Но, как я полагаю, сейчас они, вероятно, уже высказывают это Блинкену. Я не могу себе представить, что нечто продуктивное может выйти из переговоров с китайцами. То, как Тони Блинкен продемонстрировал свою невосприимчивость к правде, невосприимчивость к реальности, говорит о том, что он, одним словом, безумен. То же самое я бы заявил обо всей администрации Байдена.

Сейчас я отчасти понимаю это безумие, поскольку тут речь идёт о внутриполитической необходимости. Они очень боятся того, что Дональд Трамп их победит. И они считают, что не могут пойти на попятный ни по одному из вопросов, который они решительно подняли, инвестировав в это свой престиж, как в случае с Украиной и сектором Газа. Они считают, что не могут ни в чём пойти на попятный, не могут ничего добиваться путём посредничества. Они не могут отступить ни на сантиметр. И это порождает определённое безумие. Но это недопустимо.

За 80 лет моей жизни и за 50 лет, когда так или иначе работал на правительство, я ещё не видел настолько плохой администрации, как нынешняя.



Дата публикации 28 апреля 2024 года.