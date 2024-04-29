 

Доверие американцев к вооружённым силам США падает

29.04.2024, 4:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Доверие граждан США к своим вооружённым силам упало до самой низкой за два десятилетия отметки, пишет Newsweek со ссылкой на опрос Gallup. При этом 35% опрошенных заявили, что их страна тратит чересчур много на армию и оборону.


AP

За последние два десятилетия доля граждан США, доверяющих вооружённым силам своей страны, снизилась, пишет Newsweek со ссылкой на новый опрос Gallup.

Как показал этот опрос, армии США по-прежнему доверяет подавляющее большинство американцев — 81%. Однако свежие данные указывают на снижение этого показателя по сравнению с 2006 годом, когда о своём доверии к ВС США заявляли 83% американцев, и тем более по сравнению с 2010 годом, когда этот показатель достиг рекордного за два десятилетия значения — 90%.

Кроме того, согласно опросу, 29% американцев считают, что правительство Соединённых Штатов тратит слишком мало на армию и национальную оборону, при этом о чересчур больших расходах заявили 35% опрошенных, а 33% респондентов заявили, что американские власти тратят правильную сумму.

Между тем, как напоминает издание, в прошлом году отдельный опрос показал, что большинство взрослых американцев не захотели бы служить в армии, если бы США вступили в крупную войну. Этот же опрос также показал, что американцы теряют доверие к другим институтам власти, в том числе к судебной системе и национальному правительству.


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