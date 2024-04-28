«Они душат свободу» — Тулси Габбард объяснила, почему ей не по пути с демократами

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Бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард в эфире PBD объяснила, почему покинула Демократическую партию. По её словам, в какой-то момент она осознала, что эта партия на самом деле противостоит свободе и готова отобрать её у американского народа, если американский народ, по её мнению, делает «неправильный выбор».

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-конгрессвумен США: Я известна как человек, который мыслит независимо и говорит прямо. Моя страна [для меня] на первом месте, всегда была и всегда будет. Все мои решения мотивируются именно этим, и то, что в конечном счёте вынудило меня покинуть Демократическую партию — [это мысль о том], как я со спокойной совестью могу быть солидарна с такой партией, которая на каждом шагу своего пути противодействует свободе, совершенно глумится над Конституцией и бросает её в мусорную корзину — не верит, что она актуальна сейчас для нашей страны? Как мы неоднократно были тому свидетелями…

Похоже, мы ещё обсудим некоторые примеры того, как каждый раз они готовы подрывать верховенство права и политизировать все эти различные государственные органы (министерство юстиции, правоохранительные органы и так далее), просто чтобы оставаться у власти. Они стали пытаться даже отобрать все наши права в том, что касается решения за кого мы, собственно, хотим голосовать на этих выборах. Они делают это через суд общего права, они сделали это более чем в 32 штатах, пытаясь убрать [имя] Дональда Трампа из бюллетеней.

Они так сильно боятся того, что мы, американский народ, сделаем, по их мнению, «неправильный выбор», что они готовы забрать у нас свободу, чтобы якобы защитить нас и, как они говорят, «спасти демократию». Разрушить демократию, чтобы спасти её… Но то, что они в действительности делают, — это пытаются защитить самих себя.

В этом проявляется их искажённый образ мыслей. И мы видели, как он проявился в том деле с бюллетенями в Колорадо. Верховный суд на [решение суда этого штата] единогласно сказал: «Нет, что касается выборов — решение тут принимают люди, [а] суд не может в одностороннем порядке решать, кому можно быть в списке кандидатов в бюллетени, а кому нельзя». Реакция таких людей, как Дэвид Аксельрод, высокопоставленных демократов и демократической элиты в целом…

Они тут же подвергли критике Верховный суд (в состав которого входили в том числе и несколько членов их, так сказать, «команды») и, всплеснув руками, заявили: «О, Боже, видимо, спасать нашу демократию придётся всё-таки американскому народу». В этом проявляется их искажённый образ мыслей, который, как я видела, постепенно формировался в то время, пока я состояла в Демократической партии, и дошло до того, что дальше связывать себя с ними стало для меня невозможно.

Дата публикации 28 апреля 2024 года.