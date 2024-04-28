Оппозиция обвинила Макрона в желании лишить Францию автономии

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28.04.2024, 21:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о желании обсудить включение ядерного оружия в европейскую оборону возмутили оппозиционные партии, пишет Le Figaro. Они обвинили президента в попытке лишить страну стратегической автономии под предлогом защиты Евросоюза.


AP

Французская оппозиция раскритиковала заявление президента о готовности приступить к дебатам по вопросам европейской обороны, которая может включать ядерное оружие и оружие большой дальности, пишет Le Figaro. После брексита Франция стала единственной страной ЕС с ядерным потенциалом, и в нём Макрон видит «обязательную составляющую» для «надёжной» защиты Европы и сдерживания России.

«Лидер Франции не должен был такое говорить», — считает кандидат от республиканцев на выборах в Европарламент Франсуа-Ксавье Беллами. Слова Макрона надо воспринимать «крайне серьёзно», потому что они затрагивают самую основу суверенитета Франции.

В «Непокорённой Франции» (LFI) указали, что президент вновь поставил под удар репутацию французского ядерного сдерживания. «Под предлогом защиты европейской территории, Макрон хочет уничтожить стратегическую автономию Франции», — написал в X депутат LFI и специалист по вопросам безопасности Бастьен Лашо.

На той же платформе евродепутат от «Национального объединения» Тьерри Мариани подчеркнул, что французский лидер «начинает представлять угрозу» для своей страны. Он предупредил, что за ядерным оружием последует место Франции в качестве постоянного члена Совбеза ООН, «которое также продадут по дешёвке Евросоюзу».


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