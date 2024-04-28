 

Парки Подмосковья обработали от клещей

28.04.2024, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Всего в регионе 194 парка, для нас важно не только их благоустраивать, но и обеспечивать в них комфорт», – подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Отмечается, что во время обработки специальное средство распыляли на траву, деревья и кустарники. Перед процедурой жителей Подмосковья предупредили об ограничении доступа на территорию того или иного парка.

При этом обработка парков в регионе проходила утром, и после нее в каждом из них установили информационную табличку.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Методы и техники преодоления эмоционального напряжения

30.04 / Читатель Daily Hampshire Gazette – Америке нужно прекратить затягивать конфликт на Украине

30.04 / Times – выставка трофейного оружия отражает уверенность Москвы в победе

29.04 / «Придётся отступить до Краматорска» — Украине предрекли катастрофический сценарий

29.04 / Генерал Хуят – «фатальная ошибка верить, что перспективы Украины улучшатся»

29.04 / 16-летний куратор университета имени Путина

29.04 / Пока РФ продвигается вперёд, Украину критикуют за искажение информации об обстановке на фронте

29.04 / Французский журналист – Европа стала 51-м штатом Америки, а Украина её расшатывает изнутри

29.04 / Безумие администрации Байдена вызвано страхом перед возможной победой Трампа

29.04 / Доверие американцев к вооружённым силам США падает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика