Парки Подмосковья обработали от клещей
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«Всего в регионе 194 парка, для нас важно не только их благоустраивать, но и обеспечивать в них комфорт», – подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Отмечается, что во время обработки специальное средство распыляли на траву, деревья и кустарники. Перед процедурой жителей Подмосковья предупредили об ограничении доступа на территорию того или иного парка.
При этом обработка парков в регионе проходила утром, и после нее в каждом из них установили информационную табличку.
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