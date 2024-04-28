Парки Подмосковья обработали от клещей

«Всего в регионе 194 парка, для нас важно не только их благоустраивать, но и обеспечивать в них комфорт», – подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Отмечается, что во время обработки специальное средство распыляли на траву, деревья и кустарники. Перед процедурой жителей Подмосковья предупредили об ограничении доступа на территорию того или иного парка.

При этом обработка парков в регионе проходила утром, и после нее в каждом из них установили информационную табличку.