 

Военный эксперт – Столтенберг слишком оптимистичен — у Украины нет шанса на победу даже с новой помощью от США

27.04.2024, 0:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Йенс Столтенберг, реагируя на помощь для Украины из США, заявил, что благодаря ей Киев может победить. Немецкий военный эксперт Густав Грессель более осторожен в оценках: в эфире ZDF он указывает, что для победы Киев должен снова идти в наступление, а новый пакет помощи из Вашингтона не даёт ей для этого основания. Он позволит ей обороняться, но недостаток солдат у ВСУ и нехватка боекомплекта остаются — РФ сохраняет преимущество над Украиной.

Господин Грессель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня в Берлине по поводу этой новой военной помощи заявил, цитирую: «Для Украины ещё не поздно победить». Если я правильно вас слушал, то вы несколько более осторожно относитесь к оптимизму, который сформулировал сегодня господин Столтенберг, верно?

ГУСТАВ ГРЕССЕЛЬ, военный эксперт Европейского совета по международным отношениям: Да, естественно. То есть для победы в этом смысле Украине пришлось бы перехватить инициативу и снова атаковать. А это… это даже при такой помощи пока далеко от возможного. Проблема в том, что нехватка артиллерийских боеприпасов также привела к увеличению потерь личного состава в украинской армии.

Сейчас Украина, хотя бы по причине прежних потерь, не особенно благословлена персоналом. Мобилизация, дальнейшая мобилизация, только начинается сейчас. Для того чтобы люди были выучены, потребуется время. Так что в очень шаткой ситуации… в этой очень шаткой ситуации это (помощь от США. — ИноТВ), конечно, хорошее подспорье для компенсации этих недостатков, но это ещё не переломный момент, в котором Украина сейчас получит преимущество над российской армией. Это (помощь от США. — ИноТВ) снимет с неё напряжение, даст возможность защитить себя и выжить, но, конечно, к сожалению, ничего большего, чем это.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года. 


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