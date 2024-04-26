Newsweek – китайский бизнес наращивает взаимодействие с Россией — вопреки санкциям

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Попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином терпят неудачу. Объём торговли между ними продолжает расти, а высокотехнологичные китайские компании увеличивают свою активность на российском рынке, несмотря на угрозу санкций, пишет Newsweek.



AP

В украинском конфликте Пекин позиционирует себя в качестве нейтральной стороны. Но растущий объём российско-китайской торговли, включая товары двойного назначения, свидетельствует об обратном, пишет Newsweek.

Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром России, позволяя ей укреплять свой ВПК. Он в целом отказывается поддерживать западные санкции и прохладно относится к призывам Киева оказать большее давление на Москву, отмечает издание.

Более того, компании Поднебесной, занимающиеся микроэлектроникой, всё активнее ведут бизнес в России. Их не останавливает даже угроза экономических ограничений, что вызывает недовольство США и их союзников, которые надеются разорвать сотрудничество между Пекином и Москвой.

Но по мнению экспертов, Вашингтону едва ли удастся вбить клин между соседними странами. Особенно с учётом того, что Си Цзиньпин считает Россию и лично Владимира Путина «единственным настоящим партнёром», с помощью которого Китай может изменить миропорядок и ослабить Соединённые Штаты, обращает внимание Newsweek.