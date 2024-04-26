Полковник Жак Бо – помощь США — это попытка избежать критики за провал в изначально безнадёжной ситуации

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Новый пакет помощи Украине — это просто попытка США «сохранить лицо» и избежать критики за то, что Запад так и не смог победить в ситуации, которая изначально была безнадёжной. Такое мнение высказал экс-сотрудник разведки Швейцарии, полковник Жак Бо в интервью Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, этот законопроект никак не спасёт Украину, как не спасли и предыдущие меры.

Даже если не знать, что включает в себя этот законопроект, что вам подсказывает интуиция: изменит ли это ситуацию на поле боя?

ЖАК БО, отставной полковник, экс-сотрудник разведки Швейцарии: Нет, определённо нет. Это просто попытка администрации Байдена не ударить в грязь лицом.

Дело в том, что, как вы могли заметить, Запад постепенно переходит все границы, которые он установил для себя за последние два года. Сначала мы не хотели посылать военную технику, но в конце концов послали. Мы не хотели отправлять танки M1 Abrams — но в итоге отправили. Мы не хотели посылать ракеты — теперь мы и это делаем. То же самое касается и немцев: вначале они просто хотели отправить шлемы и тому подобное, а теперь обсуждают отправку ракет Taurus.

В общем, мы переходим все границы, и это показывает, что ничего из того, что мы сделали, не помогло. И причина, по которой мы настаиваем на отправке оборудования, — это, как я уже сказал, просто попытка сохранить лицо, чтобы избежать критики за то, что мы ничем не помогли в ситуации, которая была безнадёжной с самого начала.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2024 года.