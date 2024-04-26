США бросили Украине спасательный жилет — но она в милях от берега и в ледяной воде

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Если руководствоваться реальностью и «отрезвляющими фактами», новый пакет помощи США Украине в лучшем случае даст ей время на передышку, однако ни о каком отвоевании земель речи идти не может, пишет The Economist. Кроме того, по прогнозам издания, есть большая вероятность, что этот пакет помощи США вообще может стать последним.



AP

«Бросая человеку спасательный жилет, вы немедленно решаете проблему. Но если он находится в милях от берега, а вода ледяная, он всё ещё в опасности», — именно так, по мнению The Economist, выглядит очередная попытка США помочь Украине. «Увы, хотя 61 миллиард долларов и позволит Украине держаться на плаву, она по-прежнему далека от спасения».

Как считает издание, даже если новый пакет мер повысит обороноспособность Украины, этого точно будет недостаточно, чтобы отвоевать у РФ территории. Поэтому если перестать тешить себя надеждами и признать «отрезвляющие факты», становится очевидно, что наиболее реалистичный вариант развития событий для Киева — это удержание тупиковой ситуации.

Более того, как отмечает издание, полугодовая борьба за принятие законопроекта — это явный признак грядущих проблем. Этот пакет американской помощи вполне может оказаться последним: если в ноябре к власти придёт Дональд Трамп, то о финансовой поддержке Киев вообще может забыть, а если переизберётся Джо Байден — ему снова придётся «вести долгую деморализующую борьбу», окончания которой Украина может и вовсе не дождаться.