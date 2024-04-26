 

ВСУ прячут «абрамсы» с поля боя

26.04.2024, 12:42, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украина отвела от линии фронта предоставленные США боевые танки Abrams M1A1, пишет Associated Press. Из-за российских беспилотников им стало слишком сложно действовать, не будучи обнаруженными или подвергнутыми атаке, сообщили агентству два американских военных чиновника.


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Российские разведывательные дроны быстро обнаруживают танки, что существенно усложняет Киеву задачу по их защите от российских ракет и боевых дронов. Агентство напоминает, что в результате российских атак Украина уже потеряла пять из 31 танка, переданного Америкой.

В данный момент на украинском фронте «нет такой открытой местности, по которой можно просто проехать, не опасаясь обнаружения», заявил на условиях анонимности журналистам в четверг высокопоставленный представитель оборонного ведомства.

На сегодняшний день танки перемещены с передовой, и США будут работать с украинцами над изменением тактики, заявили заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и третий представитель оборонного ведомства, подтвердивший факт перемещения на условиях анонимности.
 
«Если подумать о том, как развиваются боевые действия, то массированная бронетехника в условиях повсеместного распространения беспилотных летательных аппаратов может оказаться под угрозой», — подчеркнул Грейди в интервью AP на этой неделе, добавив, что танки по-прежнему важны.


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