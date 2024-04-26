 

Киеву советуют относиться к новой помощи США «как к последней»

26.04.2024, 12:42, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Аналитики предупредили Киев, что ему следует тщательно планировать использование нового пакета американской помощи, поскольку он рискует больше не получить денег от Вашингтона. Эксперты также призвали Зеленского задуматься о дипломатическом решении конфликта, чтобы избежать дальнейших территориальных потерь, пишет Business Insider.


AP

Эксперты советуют Киеву использовать новый пакет американской помощи на сумму $61 миллиардов с осторожностью. По их словам, существует серьёзная вероятность, что дальнейшая поддержка может сорваться из-за внутриполитической борьбы в Вашингтоне, пишет Business Insider.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Дженнифер Кавана отметила, что с каждым разом продвижение помощи Киеву в конгрессе США «становится всё более спорным и продолжительным». Поэтому правительство Зеленского должно готовиться к тому, что «денег больше не будет». Особенно в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа.

С аналогичным мнением выступила старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико. «Всё, кто участвует в этом конфликте, должны относиться к этому пакету помощи так, как к последнему, и строить свои планы соответствующим образом, потому что так и может оказаться», — предупредила она.  

На взгляд аналитиков, Украине необходимо не только укреплять оборону, но и изучать возможность мирного урегулирования. Кавана и Грико подчеркнули, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы предотвратить дальнейшие потери территории и «выиграть время», обращает внимание Business Insider. 


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