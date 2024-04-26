Киеву советуют относиться к новой помощи США «как к последней»

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Аналитики предупредили Киев, что ему следует тщательно планировать использование нового пакета американской помощи, поскольку он рискует больше не получить денег от Вашингтона. Эксперты также призвали Зеленского задуматься о дипломатическом решении конфликта, чтобы избежать дальнейших территориальных потерь, пишет Business Insider.



AP

Эксперты советуют Киеву использовать новый пакет американской помощи на сумму $61 миллиардов с осторожностью. По их словам, существует серьёзная вероятность, что дальнейшая поддержка может сорваться из-за внутриполитической борьбы в Вашингтоне, пишет Business Insider.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Дженнифер Кавана отметила, что с каждым разом продвижение помощи Киеву в конгрессе США «становится всё более спорным и продолжительным». Поэтому правительство Зеленского должно готовиться к тому, что «денег больше не будет». Особенно в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа.

С аналогичным мнением выступила старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико. «Всё, кто участвует в этом конфликте, должны относиться к этому пакету помощи так, как к последнему, и строить свои планы соответствующим образом, потому что так и может оказаться», — предупредила она.

На взгляд аналитиков, Украине необходимо не только укреплять оборону, но и изучать возможность мирного урегулирования. Кавана и Грико подчеркнули, что Киеву необходимо сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы предотвратить дальнейшие потери территории и «выиграть время», обращает внимание Business Insider.