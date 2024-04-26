В Подмосковье с 2025 года завершат около 120 импортозамещающих проектов

«Запуск этих проектов позволит создать почти 11 тысяч новых

рабочих мест для жителей региона, инвесторы вложат в их реализацию 105,5 млрд

рублей инвестиций», – отметила Зиновьева.

При этом приведенные цифры могут быть пересмотрены

инвесторами в ходе реализации проектов, напомнила министр.

Среди сфер, в которых импортозаместительная активность

будет особенно интенсивной, в Мининвестиций Подмосковья выделили

машиностроение, металлургию, легкую и пищевую промышленность.

На примере строительства металлообрабатывающего завода в

Краснознаменске видно, какие возможности предоставляет региональная поддержка

для развития производства, добавили в министерстве.

Там также напомнили, что компания «ВИРМ», которая реализует

этот проект, воспользовалась программой «Земля за 1 рубль».

Уже известно, что в этот металлообрабатывающий завод вложат

около 116 миллионов рублей. Кроме всего прочего, это позволит уже в следующем

году создать более 60 новых рабочих мест.

Напомним, что в Подмосковье действует инвестиционный

портал, на котором представлена информация о поддержке бизнеса региональными

властями.