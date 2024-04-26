 

В Подмосковье с 2025 года завершат около 120 импортозамещающих проектов

26.04.2024, 12:24, Новости дня
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«Запуск этих проектов позволит создать почти 11 тысяч новых
рабочих мест для жителей региона, инвесторы вложат в их реализацию 105,5 млрд
рублей инвестиций», – отметила Зиновьева.

При этом приведенные цифры могут быть пересмотрены
инвесторами в ходе реализации проектов, напомнила министр.

Среди сфер, в которых импортозаместительная активность
будет особенно интенсивной, в Мининвестиций Подмосковья выделили
машиностроение, металлургию, легкую и пищевую промышленность.

На примере строительства металлообрабатывающего завода в
Краснознаменске видно, какие возможности предоставляет региональная поддержка
для развития производства, добавили в министерстве.

Там также напомнили, что компания «ВИРМ», которая реализует
этот проект, воспользовалась программой «Земля за 1 рубль».

Уже известно, что в этот металлообрабатывающий завод вложат
около 116 миллионов рублей. Кроме всего прочего, это позволит уже в следующем
году создать более 60 новых рабочих мест.

Напомним, что в Подмосковье действует инвестиционный
портал, на котором представлена информация о поддержке бизнеса региональными
властями.


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