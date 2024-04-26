Ростовчане обратились к Путину с просьбой помочь остановить уничтожение Левобережной рощи

Местные жители утверждают, что уже наблюдают негативные последствия деятельности строительной техники в роще. Пробы грунта были взяты, ямы заполнены водой, футбольное поле захламлено строительным мусором, а ерики засыпаны щебнем.

По словам неравнодушных граждан, сохранение рощи имеет важное значение не только для сохранения зеленых насаждений в городе, но и для предотвращения затопления прилегающих домов из-за оттока воды в реку Дон. Они призывают главу государства остановить строительство до тех пор, пока не будет найдено удовлетворительное решение с учетом мнения жителей. Ростовчане выразили надежду на сохранение рощи и ее превращение в парк для отдыха людей.

“Мы, жители поселка на улице Шоссейная хотели бы сделать заявление — нашу жизнь сделали невыносимой. Были произведены ошибки при строительстве автомобильной дороги, поднятия грунта в районе ТЦ “Мегамаг”, и в итоге нас стало топить. Сейчас же хотят допустить последний штрих — начать стройку в Левобережной роще”, — рассказал журналистам издания “Блокнот” Валерий Измайлов, который уже более 40 лет живет в этом районе.

Пассионарные россияне также отмечают, что городские власти проявляют бездействие, не реагируя на их просьбы. Они также выразили благодарность простым горожанам, которые активно ухаживают за рощей и борются за ее сохранение. Однако они посетовали на принимаемые властями решения, которые способствуют удалению памятников и отсутствию контроля над состоянием берега.

Жители подчеркивают, что строительство в роще проводится в интересах крупной строительной компании, которая не учитывает мнение местных жителей. Они опасаются, что расширение улицы Шоссейной может привести к изъятию их жилых участков. Инициативная группа активно выступает за сохранение Левобережной рощи как важного символа города и места отдыха для его жителей.

Левбердон — это уникальное место, которое привлекает туристов и жителей города своей красотой и атмосферой. Ранее здесь располагались базы отдыха, кафе, пляжи и тенистые деревья, создавая уютное место для отдыха и развлечений. Однако последние годы характер местности начал меняться: частные застройщики строят новые объекты, занимая зеленые зоны и ограничивая доступ к берегу.

Создание нового Левобережного парка и строительство футбольного стадиона “Ростов Арена” на берегу реки также вызвали споры среди жителей. Новый парк, хоть и стал современным общественным пространством, лишенным тени и уюта, вызывает ностальгию по старому пляжу с его деревьями и спокойствием.

Инвестиции в парк были значительными, но зеленых насаждений не хватает, чтобы создать комфортную зону отдыха. Бетон, плитка, стекло и клумбы заменили зелень и тень деревьев. Общепит перестал быть демократичным, а доступ к природе стал ограниченным.

Сегодня Левбердон уже не такой, как прежде. Многие ростовчане скучают по уюту и спокойствию старого пляжа и лесопарка. Новые постройки и инфраструктура не всегда приносят радость и комфорт. Возможно, важно сохранить баланс между развитием города и сохранением его уникальных мест.

Ситуация ставит под вопрос будущее этого уникального места. Необходимо найти баланс между развитием инфраструктуры и сохранением природных уголков, которые делают Левбердон привлекательным для горожан и гостей. Уважение к истории и экологии этого района должно стать основой для принятия решений о его развитии. В противном случае Левбердон может уйти в прошлое, утратив свой уникальный характер и привлекательность.