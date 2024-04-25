Politico – ставки выше, а давление сильнее — Европа дрожит перед возможностью возвращения Трампа

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Уже никто не отрицает, что возвращение Трампа приведёт к серьёзным испытаниям для европейского единства и трансатлантических отношений, пишет Politico. Поэтому чиновники ЕС готовятся к худшему, понимая, что бывший президент США не будет придерживаться умеренности в отношении Европы и НАТО.



AP

В Европе всё яснее осознают, что возвращение Трампа в Белый дом приведёт к серьёзным переменам. И хотя ещё никто не может сказать наверняка, кто победит на выборах, европейские чиновники готовятся к худшему для них сценарию, пишет Politico.

Второй срок Трампа уже называют самым серьёзным испытанием для трансатлантических отношений и европейского единства, поскольку будущая напряжённость способна расколоть континент по многим вопросам, начиная с торговли и заканчивая обороной.

«Люди в Брюсселе уже готовятся к тому, что может произойти», — поделился с Politico один высокопоставленный дипломат ЕС. Сегодня есть все признаки того, что новый срок Трампа будет сложнее, учитывая геополитическую напряжённость, вооружённые конфликты и энергетический кризис. И вряд ли бывший президент вдруг изменится и станет придерживаться умеренности в отношениях с другими странами.

Возвращение Трампа лишь закрепит сдвиг в американской внешней политике и этот факт уже нельзя игнорировать, уверено издание. Для этого Европе необходимо озаботиться подготовкой общего ответа и придерживаться его, поскольку отсутствие согласия чревато расколом блока.

«Не существует автоматического правила, согласно которому кризис приведёт к европейской интеграции. Есть значительные препятствия, которые необходимо преодолеть, чтобы превратить второе президентство Трампа в момент европейского единства», — цитирует Politico слова Николая фон Ондарза, эксперта по политике ЕС в немецком Институте международных отношений и безопасности.

Как сообщили изданию два человека, знакомые с позицией Трампа, уже обретает форму его план в отношении Украины. Они уверены, что в случае переизбрания он будет настаивать на том, чтобы Зеленский забыл про Крым* и часть Донбасса. В таком случае можно будет попытаться убедить Владимира Путина прекратить СВО.

Но если с его видением украинского конфликта всё более-менее понятно, то его намерения в отношении НАТО пока остаются под вопросом. Хотя эксперты заверяют, что Трамп нацелился на уменьшение участия США в альянсе. Возможно, это произойдёт за счёт отказа участия в саммитах или в совместных учениях.

Опасения по поводу отношения Трампа к североатлантическому блоку даже побудили конгресс США сформулировать требование, согласно которому любой официальный выход страны из альянса должен получить одобрение законодателей. Однако такой ход вряд ли успокоит европейцев, которые зависят от выполнения Америкой своих обязательств в рамках альянса.

«Тот факт, что конгресс счёл необходимым это сделать, а президент Байден был готов это подписать, говорит о том, что в Вашингтоне существуют реальные опасения. И ещё это говорит о том, что конституционные рамки неясны, когда речь заходит о его полномочиях для этого», — пояснил изданию Брэд Боумен из аналитического центра «Фонд защиты демократий».

Politico напоминает, что в феврале Трамп уже поставил под сомнение приверженность страны 5-й статье соглашения НАТО о взаимной обороне, когда заявил, что «поощрил» бы Россию напасть на те страны — члены НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону.

Не стоит забывать, что эта статья всего лишь требует от члена альянса «предпринимать действия, которые он сочтёт необходимыми для оказания помощи союзнику, подвергшемуся нападению». Поэтому Трамп может просто ограничиться выражением обеспокоенности.

По мнению издания, ЕС будет изо всех сил пытаться выработать единую стратегию на президентство Трампа. И примером тому является реакция Европы на украинский конфликт. Вначале европейские политики наперебой стали требовать переосмысления европейской безопасности и обещать укрепить свои вооружённые силы и сотрудничество. Был достигнут определённый прогресс в объединении денежных средств для покупки вооружения для Киева и наращивания собственного производства.

Однако, признаёт Politico, эти процессы застопорились из-за неплатежей, споров о том, как собрать деньги и как их потратить. Так, план совместных заимствований был восторженно поддержан Эстонией и Францией, но вызвал ожесточённое сопротивление в ряде других стран, включая Германию.

«Все согласны с тем, что нам нужно больше инвестиций», — заявил изданию один из европейских дипломатов. «Сейчас обсуждается вопрос, как мы найдём деньги?» Некоторые эксперты полагают, что для выхода из тупика может потребоваться серьёзное потрясение.

«Когда дело доходит до осознания ЕС срочности решения таких вопросов, как конкурентоспособность или оборона, Трамп может стать для блока тем же, чем был финансовый кризис: тревожным сигналом, который приведёт ситуацию в движение. Если бы он был избран, это вызвало бы много шума», — цитирует Politico слова министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема.

Особенно переживают страны Прибалтики. «Если Трамп будет избран, мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать самых трагических последствий того, о чём говорит Трамп. Мы не сможем быть готовы к тому, что Соединённые Штаты откажутся от нас. Это слишком короткий промежуток времени», — сказала бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.

Учитывая, что даже увеличение расходов на обычные военные нужды оказалось для Европы весьма затруднительным, то чего будет стоить возможный вывод войск США? Когда речь заходит о ядерном противовесе, европейцы привыкли полагаться на Вашингтон. Лишь Великобритания и Франция имеют собственные боеголовки. Причём из 200 британских часть используется для прикрытия НАТО, а французские 300 штук — предназначены для национальной обороны.

Ни одна из этих систем не представляет достаточного сдерживающего фактора без помощи США, признал Ондарза. Такие опасения привели к ожесточённым спорам о том, пора ли Европе начать перевооружаться, игнорируя предпосылки к провоцированию гонки вооружений.

«ЕС на данный момент никоим образом не в состоянии ответить на самые элементарные вопросы: кто на самом деле нажмёт на красную кнопку? Только ли президент Франции? Может ли это быть ЕС? И если да, то кто это — президент Европейской комиссии или президент Европейского совета?» — посетовал Ондарза.

Но даже если европейские лидеры сумеют договориться и выступить единым фронтом, скорее всего, они откажутся под давлением целого ряда политических шагов Трампа, который вполне может решить разобщить их, считает Politico. На этом фоне неудивительно, что здешние политики считают, что второе президентство Трампа будет таким же, как в 2016-м, «но в то же время намного хуже».

Брюссель опасается, что результаты ноябрьских выборов могут застать его врасплох. Поэтому ведётся работа над планом, предусматривающим среди прочего карательные торговые меры, если Трамп введёт свои собственные тарифы для блока. «Комиссия создаёт структурированный внутренний процесс для подготовки ко всем возможным результатам президентских выборов в США», — сообщил изданию представитель комиссии.

Трамп не скрывает планов по возрождению программы «Америка превыше всего». А учитывая, что экономика Европы сильно зависит от экспорта США, то угроза Трампа ввести 10-процентные пошлины на весь импорт вызвала здесь крайне бурную реакцию.

Помимо прочего, Европа попала в ловушку после разрыва связей с Россией. Теперь почти половина поставок СПГ поступает из США, что создаёт ещё один вектор зависимости — энергетический. Один из представителей Европейской комиссии выразил обеспокоенность тем, что Трамп может увеличить добычу ископаемого топлива, используя цены на газ в качестве рычага влияния.

Politico отмечает, что судьба Европы во время второго президентского срока Трампа будет во многом зависеть от того, сможет ли она сохранить единство. «Нам нужно продемонстрировать единство, как мы это делали в прошлый раз, когда он был здесь», — цитирует издание исполнительного директора Европейского либерального форума Альву Финн. «Мы решили эту проблему в прошлый раз и, надеюсь, сможем сделать это снова, если останемся единым блоком, как делали это раньше».

Одним из главных факторов риска для европейского единства считают Виктора Орбана. Венгерский лидер уже успел посетить Трампа во Флориде и давно выступает за заключение мирного соглашения по Украине. Он также рассчитывает на усиление влияния ультраправых после июньских выборов в Европарламент.

Однако Орбан — не самая большая головная боль ЕС, признаёт издание. Проблема в том, что европейским лидерам было сложно работать сообща и в лучшие времена, а сделать это во времена кризиса будет ещё труднее, особенно если их главный защитник не просто собирается отступить, но ещё и может оказать давление.

Учитывая неопределённость, в которой оказалась европейская оборонная политика, и то, что РФ наращивает своё преимущество на Украине, не исключено, что некоторые страны, особенно выполняющие свои обязательства по расходам НАТО, предпочтут заигрывать с президентом США, а не бросать ему вызов.

Трамп мог бы оказать давление и заставить ряд европейских лидеров пойти по его пути в отношении Украины. Непонятно, как в таком случае поступят, скажем, Германия и Италия. Тем временем Париж уже использует возможность президентства Трампа, чтобы призвать к большей европейской автономии, что может пойти на пользу французской экономике.

«ЕС был един в отношении Великобритании на переговорах после выхода Великобритании из Евросоюза, но это потребовало огромного времени и усилий. На тот раз ставки будут намного выше, а давление — намного сильнее», — поделился один из европейских чиновников.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее число жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).