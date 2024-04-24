Politico – Зеленский запретил своим военным играть в онлайн-казино

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Владимир Зеленский ввёл новые запреты в отношении онлайн-казино с целью борьбы с лудоманией среди бойцов ВСУ. Теперь украинским военным официально запрещён доступ к казино на время действия военного положения, а операторам азартных игр велено ограничить рекламу и другие параметры, передаёт Politico. При этом эксперты считают, что новый указ вряд ли поможет решить проблему.



AP

Владимир Зеленский ввёл новые ограничения для онлайн-казино на Украине, включая ограничения на рекламу и запрет для солдат играть в азартные игры до снятия военного положения, пишет Politico. Кроме того, новые правила заставят операторов азартных игр ограничить продолжительность игровых сессий, количество аккаунтов, которые может зарегистрировать пользователь, а также сумму, на которую человек может играть в день.

Новый указ был принят после того, как известный активист и военнослужащий ВСУ Павел Петриченко начал кампанию, посвящённую лудомании среди солдат, и призвал Зеленского ввести более строгий контроль над онлайн-казино.

Как пишет издание, ограничения должны вступить в силу через месяц. Однако по мнению некоторых украинских экспертов, новый приказ вряд ли окажет какое-то влияние, поскольку правительство до сих пор не создало эффективную систему онлайн-мониторинга азартных игр, — а «без неё все эти ограничения будут работать только на бумаге». Более того, закон никак не регулирует нелегальные онлайн-казино, которые, очевидно, начнут появляться в ещё больших количествах.

По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины, в 2023 году количество людей, внесённых в государственный реестр лудоманов, который запрещает им доступ к онлайн-казино, выросло с 450 до 3700 человек. Однако этот список вряд ли отражает реальную цифру, поскольку в него входят только те, кто внёс туда своё имя добровольно или по решению суда.