А если что, то НАТО ни при чём – американцы хотят, чтобы Европа ввела войска на Украину

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Ввод европейских войск на Украину принесёт лишь преимущества странам — участницам этой операции, убеждают американские эксперты в статье для Foreign Policy. По их мнению, РФ не рискнёт конфронтацией со столь влиятельными силами. Ну а на худой конец — НАТО здесь как бы и ни при чём.



AP

Российские войска ускоряют наступление, и перспектива, что они прорвут украинскую оборону, представляет для Европы серьёзную угрозу безопасности, игнорировать которую никак нельзя. Победа РФ на Украине оправдает ревизионистские чаяния президента Владимира Путина и упрочит его веру в якобы свойственную Западу слабость.

Поэтому чтобы всерьёз переломить ситуацию на Украине, европейские страны не должны ограничиваться одними разговорами. Им следует направить туда свои войска, призывают американские авторы Алекс Кроутер, Джахара Матисек и Филлипс О’Брайен. Европейцы должны дать понять России, что Европа готова отстоять территориальный суверенитет Украины.

Войска Европы могли бы проводить как небоевые, так и боевые операции, чтобы ослабить нажим на Украину. На строго небоевую миссию охотнее подпишется большинство европейских столиц, признают авторы. Европейские силы могли бы взять на себя логистические функции — например, обслуживание и ремонт боевых машин. Держась западнее Днепра (естественного барьера, защищающего значительную часть Украины от российского натиска), европейские силы продемонстрируют, что они здесь не для того, чтобы убивать российских солдат, — это развеет неизбежные обвинения РФ в европейской агрессии.

Однако европейские силы могут и не ограничиваться ремонтом и обучением. Например, они могут усилить возможности ПВО страны путём размещения личного состава и предоставления оборудования — или даже взять на себя командование и управление. Риск обострения напряжённости при этом будет минимальным, поскольку у европейских сил будет мало шансов уничтожить российских военных лётчиков, которые запускают боеприпасы преимущественно из воздушного пространства Белоруссии и собственно России, убеждают американцы. При этом батареи ПВО под командованием Европы высвободят больше украинских войск для защиты сил непосредственно вблизи линии фронта.

Ещё одна боевая задача — это патрулирование участков украинской границы, где не размещены российские войска, — это в первую очередь побережье Чёрного моря и границы с Белоруссией и Приднестровьем. Охрана флангов высвободит для передовой свыше 20 тыс. украинских военнослужащих (вместе с оружием и боеприпасами). Кроме того, это снизит вероятность открытия нового фронта вдоль этих рубежей. Наконец, европейские силы могут помочь обеспечить безопасность трёх оставшихся украинских портов на Чёрном море, которые жизненно важны как для экономики страны, так и для глобальной продовольственной безопасности. А присутствие европейских войск поднимет боевой дух украинского народа и убедит его в том, что будущее страны неразрывно связано с Европой, уверены в Америке.

Главный вопрос заключается в том, действительно ли РФ применит ядерное оружие, если европейские войска войдут на Украину. Можно сказать, что он априори лишён смысла, поскольку на территории Украины уже действуют силы специальных операций западных стран, убеждены авторы.

В конечном счёте РФ не может позволить себе воевать с несколькими европейскими странами одновременно — не говоря уже о том, чтобы развязать ядерную войну.

И поскольку европейские силы будут действовать вне рамок НАТО и территории альянса, то никакие потери не повлекут за собой реакции по статье 5 и не втянут в конфликт США. Противником РФ будет не НАТО, а коалиция европейских стран, стремящаяся поставить заслон неприкрытому российскому империализму, говорится в материале.