 

Мало и поздно — автор в Politico считает, что помощь США ничем не поможет Украине

24.04.2024, 11:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Сенат одобрил пакет помощи Киеву — теперь законопроект осталось подписать Джо Байдену, и помощь может быть отправлена на Украину. Вопрос лишь в том, поможет ли ей это на данном этапе? По мнению Politico, «непредсказуемость» западных поставок обернулась тем, что поддержка Украине оказывается редко, мало и слишком поздно. А учитывая надвигающиеся выборы в США и Европе, ситуация может стать в разы хуже.


AP

Во вторник сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект об оказании военной помощи Украине. Однако как считает Politico, главные вопросы заключаются в том, как быстро эта помощь достигнет Украины, будет ли её достаточно, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, и не слишком ли поздно? 

По мнению аналитиков, даже быстрая поставка артиллерийских снарядов, которые так необходимы украинским солдатам, поможет, разве что, немного сократить разрыв. «Этих поставок всё равно будет недостаточно, чтобы помочь Украине укрепить оборону перед вероятным российским наступлением. И уж точно этих средств не хватит для того, чтобы Украина сама перешла в наступление», — к такому выводу приходит Politico. 

Непредсказуемость поставок с самого начала была головной болью для Украины, поскольку военная помощь была заложницей внутренней политики союзников Киева и их несогласованности в отношении целей войны. Однако как подчёркивает издание, «ситуация с непредсказуемостью поставок вряд ли станет лучше из-за предстоящих выборов как в США, так и в Европе — более того, она может сильно ухудшиться».

В Киеве надеются, что, даже если к власти в США придёт Дональд Трамп, у Европы есть время подготовиться и в следующем году она сможет восполнить недостаток украинских потребностей, отмечает издание. «Вопрос лишь в том, сделает ли она это?»


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