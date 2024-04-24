Сторонник Путина Макгрегор – США стремились нанести России фатальный ущерб, но в итоге пострадали их имидж и НАТО

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Попытки Вашингтона нанести фатальный ущерб РФ и дестабилизировать её правительство провалились, пишет экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в American Conservative. В итоге фатально ослабла не Россия, а НАТО, а имидж США сильно пошатнулся: украинский конфликт показал, что ресурсы и мощь Америки не безграничны.



AP

Когда в феврале 2022 года РФ направила войска на восток Украины, она сделала это без какого-либо плана завоевания или намерения установить постоянный контроль над украинской территорией, пишет бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в American Conservative.

Москва изначально стремилась к нейтралитету Украины как к решению проблемы враждебности по отношению к России, а не к территориальному порабощению или завоеванию. Она небезосновательно полагала, что нейтральное украинское государство может стать кордоном, который оградит Россию от НАТО и в то же время обеспечит НАТО изоляцию от России.

Почти три года практически безграничного финансирования Вашингтоном современных вооружений и поддержки в ходе марионеточной войны, направленной на уничтожение России, делают этот подход смехотворным. Признания канцлера Меркель в том, что спонсируемые Западом Минские соглашения на самом деле были разработаны с целью выиграть время для наращивания Украиной своей военной мощи, достаточно для того, чтобы РФ не верила обещаниям Запада уважать и соблюдать украинский нейтралитет.

Стратегия Вашингтона в отношении Москвы заключалась в организации принудительных мер по всему Атлантическому альянсу — экономических, дипломатических и военных, с целью нанести РФ фатальный ущерб и дестабилизировать её правительство. Нереалистичный подход Вашингтона провалился, и теперь фатально ослаблена не Россия, а НАТО.

В результате «бренд» Вашингтона сильно пошатнулся и ослаб. Вера США в то, что с помощью мощи НАТО они смогут одержать стратегическую победу над Россией, вооружив украинцев, чтобы они воевали за Запад, обернулась плачевными результатами. Вашингтон не учёл возможности того, что Украина проиграет битву.

Теперь ему следует усомниться в целесообразности новой дорогостоящей холодной войны, направленной против России, Китая и Ирана, считает Макгрегор. Потому что Байден был неправ, когда заявил, что США — «самая могущественная нация в мире». Ресурсы и мощь Америки не безграничны.