Украина рискует потерять важнейшие опорные пункты до прибытия американской помощи

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Несмотря на одобрение палатой представителей США дополнительной военной помощи Украине, на фоне успехов российских сил на поле боя ВСУ в ближайшие недели, вероятно, придётся «отступить на более удобную для обороны территорию», пишет Newsweek. При этом, как предупреждают эксперты, дополнительное вооружение и боеприпасы не помогут ВСУ вернуть контроль над территориями: для этого им не хватает мобилизации и обучения большего количества военнослужащих.



АР

Украина и её союзники уже давно предупреждали о срочности дополнительной американской помощи для продолжения военных усилий ВСУ. Но после одобрения законопроекта о помощи Украине в размере $61 миллиардов палатой представителей конгресса встаёт новый не менее важный вопрос — достаточно ли быстро поступит новое вооружение и боеприпасы, чтобы попытаться остановить продвижение российских сил, пишет Newsweek.

Как отмечает издание, российские силы постепенно продвигаются вперёд с момента взятия под контроль Авдеевки 17 февраля и приближаются к Часову Яру, который, как предупреждает Киев, РФ хочет взять под контроль ко Дню Победы 9 мая. На этой неделе поступают сообщения о всё новых успехах российских сил, и на этом фоне эксперты предупреждают, что ВСУ в ближайшие недели, вероятно, придётся «отступить на более удобную для обороны территорию».

«Украине, даже вооружённой пакетом помощи США в размере 61 миллиарда долларов, по-прежнему не хватает многих необходимых предпосылок, в том числе обученного и мотивированного личного состава для возвращения территории», — заявил украинский аналитик и ветеран боевых действий Виктор Коваленко. По его словам, без мобилизации и подготовки большего количества военнослужащих ВСУ «рискуют потратить этот пакет помощи США впустую».