 

Украина рискует потерять важнейшие опорные пункты до прибытия американской помощи

24.04.2024, 6:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на одобрение палатой представителей США дополнительной военной помощи Украине, на фоне успехов российских сил на поле боя ВСУ в ближайшие недели, вероятно, придётся «отступить на более удобную для обороны территорию», пишет Newsweek. При этом, как предупреждают эксперты, дополнительное вооружение и боеприпасы не помогут ВСУ вернуть контроль над территориями: для этого им не хватает мобилизации и обучения большего количества военнослужащих.


АР

Украина и её союзники уже давно предупреждали о срочности дополнительной американской помощи для продолжения военных усилий ВСУ. Но после одобрения законопроекта о помощи Украине в размере $61 миллиардов палатой представителей конгресса встаёт новый не менее важный вопрос — достаточно ли быстро поступит новое вооружение и боеприпасы, чтобы попытаться остановить продвижение российских сил, пишет Newsweek.

Как отмечает издание, российские силы постепенно продвигаются вперёд с момента взятия под контроль Авдеевки 17 февраля и приближаются к Часову Яру, который, как предупреждает Киев, РФ хочет взять под контроль ко Дню Победы 9 мая. На этой неделе поступают сообщения о всё новых успехах российских сил, и на этом фоне эксперты предупреждают, что ВСУ в ближайшие недели, вероятно, придётся «отступить на более удобную для обороны территорию».

«Украине, даже вооружённой пакетом помощи США в размере 61 миллиарда долларов, по-прежнему не хватает многих необходимых предпосылок, в том числе обученного и мотивированного личного состава для возвращения территории», — заявил украинский аналитик и ветеран боевых действий Виктор Коваленко. По его словам, без мобилизации и подготовки большего количества военнослужащих ВСУ «рискуют потратить этот пакет помощи США впустую».


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