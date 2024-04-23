 

Наплевавшую на свои обязательства Меган Маркл назвали мошенницей

23.04.2024, 19:30, Новости дня
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Репутация актрисы и бывшего члена британской королевской семьи только ухудшилась после того, как стало известно, что она отказалась выполнять свои обязательства по новому контракту на производство подкаста с платформой Lemonada. По сообщениям Daily Mail, Меган Маркл подписала многомиллионный контракт, обещая начать работу над подкастом в этом году.

Однако внезапно она изменила свое решение и отложила начало работы на следующий год. Причиной этого стало заключение более выгодного контракта с Netflix на производство шоу о кулинарии и садоводстве.

Этот случай стал лишь одним из многих, когда Меган Маркл не выполняет свои обязательства перед партнерами. Ранее платформа Spotify расторгла контракт с Маркл из-за ее невыполнения обещаний по производству подкастов. Один из менеджеров проекта даже публично назвал Маркл и принца Гарри “лентяями с мошенниками”.

Также вызывает вопросы то, что Меган Маркл одновременно берется за несколько проектов, не всегда успешно их реализуя. Она запускает свой сайт для продажи различных товаров, что может еще больше разбавить ее уже пеструю деятельность.

В целом поведение Меган Маркл вызывает серьезные сомнения в ее честности и надежности как партнера по бизнесу. Ее склонность к изменению партнеров и контрактов без уведомления заранее подрывает ее деловую репутацию и создает образ ненадежного партнера.


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