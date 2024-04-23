 

Актрису Захарову заподозрили в новой беременности

23.04.2024, 17:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В один из дней отпуска звезда сериала “Кадетство” опубликовала фотографию, на которой позировала в открытом купальнике. Подписчики в социальных сетях были восхищены стройной фигурой артистки, особенно учитывая ее 48 лет.

Комментарии поклонников не заставили себя ждать: “Ножки супер”, “Прекрасная” – восторженно отмечали они. При этом некоторые пользователи интернета обратили внимание на небольшой выпуклый животик у Захаровой. Самые любопытные из них задали прямой вопрос: “Снова беременна? Можно поздравлять?”. На это актриса не отреагировала, поскольку предпочитает держать свою личную жизнь подальше от публичности.

Елена Захарова известна своим скрытым подходом к личным делам. Она не делится информацией о своих романах и не разглашает имя своей дочери.

Известно лишь то, что актриса воспитывает малышку самостоятельно. Ее решение сохранять интимность своей жизни вызывает интерес у публики, которая с нетерпением ожидает новых работ и проектов от талантливой звезды экрана.

Напомним, что в 2017 году у актрисы родилась чудесная дочка. Наследница стала для звезды очень долгожданной, поэтому многие предполагали, что она не будет ее прятать. Однако артистка поступила с точностью до наоборот. Захарова шесть лет скрывала малышку и всеми силами старалась уберечь ее от любопытных глаз.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Американская помощь не поспеет до российского наступления

23.04 / Прокремлевский педофил Риттер: РФ и Китай неразделимы — такова новая реальность, которую Запад не может признать

23.04 / Мировой борьбе с пластиковым загрязнением мешает отсутствие общей стратегии

23.04 / Байден — ужасный лидер, но демократы всё равно хотят навязать его Америке

23.04 / «Лучше, чем полное поражение» — NYT посоветовал Украине ставить более реалистичные цели

22.04 / Военные траты стран мира достигли беспрецедентных объёмов

22.04 / Помощь США даст Украине «передышку», но ход войны преломить не сможет

22.04 / Сенатор Тед Круз – принятый законопроект об иностранной помощи — «разочарование» для США

22.04 / Украинцы нищают, и это играет на руку России

22.04 / Никакого контрнаступления — деньги США едва ли помогут Украине продержаться до конца года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика