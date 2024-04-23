 

Мировой борьбе с пластиковым загрязнением мешает отсутствие общей стратегии

23.04.2024, 5:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Цель Международного дня Матери Земли в 2024 году — привлечь внимание к проблеме всемирного загрязнения пластиком, пишет телеканал France 24. Пластиковый мусор и его мелкие частицы представляют опасность как для природы, так и для здоровья людей. При этом половина всего производимого в мире пластика предназначена для одноразового применения.

Эти волонтёры на улицах Лагоса в Нигерии собирают пакеты, бутылки и упаковки всевозможных видов. Эта инициатива была запущена в честь утверждённого ООН Международного дня Матери Земли. В 2024 году его цель — привлечь внимание к загрязнению пластиком.

СОНЯ УГВУННА, экоактивист: Мы не должны ждать днями, как будто день Икс сделает нас более сознательными в отношении нашей окружающей среды. Эта планета — всё, что у нас есть. Я думаю, если мы не объединимся, чтобы обеспечить для нас надёжное будущее, никто другой этого не сделает.

Проглатывание крошечных частиц пластика приводит к широкому спектру проблем со здоровьем, включая повышение риска развития рака, снижение репродуктивной способности, а также болезни лёгких.

Пластик также представляет опасность для природы. В Пхукете в Таиланде эти дайверы выискивают и удаляют пластиковые рыболовные сети.

САЛИСА ТРАЙПИПИТСИРИВАТ, руководитель проекта в Фонде экологической справедливости: Мы постоянно собираем выброшенные рыболовные снасти. У нас большое сообщество скуба-дайверов, и многие сектора правительства работают над этим движением по очистке. Однако хотя проводится сбор мусора, нет единого сбора информации.

Недостаток стратегии на локальном и глобальном уровне мешает предпринимаемым усилиям. Другой участник компании, глава группы Beyond Plastics в США, говорит, что важны любые отдельные усилия.

ДЖУДИТ ЭНК, глава группы Beyond Plastics: Только пять или шесть процентов пластика подвержены переработке в Соединённых Штатах. Поэтому ваш ключевой совет — это пытаться избегать пластика, где только возможно.

Пять триллионов пластиковых пакетов используются в год по всему миру. Половина всего производимого пластика предназначена для одноразового применения. Загрязнение от него огромно.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2024 года.


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