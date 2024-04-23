Fox News – Байден — ужасный лидер, но демократы всё равно хотят навязать его Америке

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Джо Байден ещё со времён своей работы в сенате влияет на США самым худшим образом: будучи сенатором, он продвигал расистские идеи, а став президентом, разрушил американскую экономику, убеждён ведущий Fox News Марк Левин. Тем не менее демократы всё равно избрали его своим кандидатом в президенты и намереваются навязать его гражданам, ведь для них главное — это власть, констатирует журналист.

Дамы и господа, я выхожу сейчас в эфир для того, чтобы доказать, что Джо Байден отразился на Америке самым худшим образом. С того самого дня, как он вошёл в сенат и встал на сторону расистов и сторонников сегрегации, выступив против равного допуска к обучению в государственных школах для детей всех рас, — а он, кстати, был в этом движении лидером, — он отражался и отражается на Америке самым худшим образом.

Он взял комитет сената по юридическим вопросам и вывернул его наизнанку, воспользовавшись им для распространения злостной клеветы на лучшие умы в истории американской юриспруденции, чтобы те не смогли попасть в окружные суды и Верховный суд. В 1994 году он составил законопроект, целью которого было упечь в тюрьму за нарушение законов, направленных против оборота крэк-кокаина, — и законопроект этот предусматривал разное отношение к темнокожим и белым, но Байден был обеими руками за него.

В общем, человек он в очень многих отношениях неприятный и опасный. Сегодня же он открыл наши границы, чтобы попасть в страну мог любой желающий; именно это сейчас и происходит — и вы уже сами видите, чем это обернулось для страны: погибли десятки тысяч человек, а китайские коммунисты продолжают поставлять сырьё для производства фентанила наркокартелям, которые зарабатывают миллиарды. Он — худший рабовладелец в истории США, включая периоды во время и даже до Гражданской войны, и забавно, что мы об этом не слишком часто слышим от MSNBC, CNN и остальных негодяев.

А что он сделал с нашей экономической системой? Инфляция просто свирепствует, а он всё равно собирается ещё сильнее влезать в дефицит. Как всё это будут оплачивать будущие поколения, у меня и малейшего представления нет. У нас одни только проценты по госдолгу уже больше, чем весь наш военный бюджет, который, кстати, вообще не увеличивается, пока наши враги становятся всё сильнее.

Нашу судебную систему он превратил в какое-то посмешище, в политический аппарат в духе сталинистов, при помощи которого он пытается упечь в тюрьму бывшего президента США. А Дональда Трампа лишают права на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к Конституции США, права на равную защиту в соответствии с Пятой и Четырнадцатой поправками, процессуальных прав по Пятой и Четырнадцатой, права на предоставление независимого жюри присяжных по Шестой поправке, права на квалифицированную юридическую помощь по Шестой… Ну нельзя, чтобы в отношении человека было одновременно открыто четыре разных уголовных дела в четырёх разных юрисдикциях и при этом не было нарушения Билля о правах! Это просто невозможно! И за всем этим стоит Джо Байден — и я уже всё это разъяснял.

Итак, у нас есть вот такой ужасный человек, который занимает Белый дом, — и при этом не отличит ни вход от выхода, ни свою жену от своей сестры, ни Хайфу от ХАМАС, ни президента Египта от президента Мексики… Вот такого человека Демократическая партия уже второй раз подаёт в качестве своего удивительного кандидата в президенты. Вот, кого правящий класс, СМИ и все остальные лица в Вашингтоне, а также «центры силы» в Нью-Йорке и США, пытаются нам навязать. Вот он, этот человек.

И неважно, насколько сильно он подвергает американский народ опасности, насколько вгоняет его в нищету, насколько серьёзные угрозы создаёт для наших союзников. Да и то, что он — разжигатель международного масштаба, который превращает мир на Ближнем Востоке в войну, тоже не имеет значения, ведь главное — власть.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2024 года.