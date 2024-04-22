 

Военные траты стран мира достигли беспрецедентных объёмов

22.04.2024, 20:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Оборонные расходы государств мира достигли рекордного показателя — $2440 млрд, пишет The Guardian. Рекорд был зафиксирован исследователями Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Как объясняют аналитики института, рост трат на военные цели — объяснимая реакция правительств на ухудшение обстановки в плане безопасности, однако она таит в себе угрозы.


AP

Общий объём военных расходов стран мира обновил рекорд, составив по итогам 2023 года $2440 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на свежий доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). 

По информации издания, это стало возможным из-за крайне быстрого роста, который мировые траты на оборону показали в 2023 году: по сравнению с 2022-м они увеличились на 6,8%, что стало наивысшим показателем с 2009-го. 

Как отмечается в материале The Guardian, аналитики SIPRI в 2023 году впервые за всё время наблюдений зафиксировали рост военных расходов во всех пяти географических регионах, которые они исследуют, — в Африке, Европе, Азии и Океании, Америке и на Ближнем Востоке. 

По словам старшего исследователя программы SIPRI по изучению военных расходов и производства оружия Нан Тяня, стремление стран мира как можно скорее вооружиться таит в себе риски непреднамеренных конфликтов.

«Беспрецедентный рост военных расходов — прямая реакция на деградацию в плане мира и безопасности по всей планете, — приводит его слова The Guardian. — У государств в приоритете сейчас — военная мощь, но в условиях всё более непредсказуемого ландшафта в сфере геополитики и безопасности они рискуют втянуться в спираль действий и противодействий».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / «Лучше, чем полное поражение» — NYT посоветовал Украине ставить более реалистичные цели

22.04 / Помощь США даст Украине «передышку», но ход войны преломить не сможет

22.04 / Сенатор Тед Круз – принятый законопроект об иностранной помощи — «разочарование» для США

22.04 / Украинцы нищают, и это играет на руку России

22.04 / Никакого контрнаступления — деньги США едва ли помогут Украине продержаться до конца года

22.04 / В парке “Яуза” будет создано пять тематических маршрутов – Собянин

22.04 / Такер Карлсон о помощи Киеву – не называйте США демократией, конгрессу плевать на мнение народа

22.04 / В Германии требуют отменить пособия для украинцев

22.04 / Давление со стороны Запада сближает Россию и Китай

22.04 / Пелоси пожаловалась CNN на фракцию Путина в Республиканской партии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика