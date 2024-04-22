Давление со стороны Запада сближает Россию и Китай

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Россия и Китай предпринимают шаги по расширению культурных связей, пишет South China Morning Post. Эти усилия по сближению Москва и Пекин предпринимают на фоне растущего давления со стороны Запада.



AP

Россия и Китай пытаются вывести культурные связи на новую высот, пишет South China Morning Post.

Культурные обмены между двумя странами могут стать более регулярными в ближайшие месяцы, поскольку Москва и Пекин отмечают 75-летие дипломатических отношений. Лидеры двух стран Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились, что 2024 и 2025 годы станут Годами культуры РФ — Китая. Это часть усилий Пекина и Москвы по сближению на фоне растущего давления со стороны Запада.

Как отмечает издание, культура и искусство занимают особое место в российском обществе, но с момента начала украинского конфликта в 2022 году российских творцов всё чаще избегают на Западе.

Частично для того, чтобы вырваться из изоляции со стороны Запада, Владимир Путин, который в прошлом месяце с большим перевесом победил на президентских выборах, теперь стремится активизировать культурный обмен с Китаем, говорится в статье.

Ян Чэн, исполнительный президент Шанхайской академии глобального управления и региональных исследований, сказал, что, хотя между правительствами стран было много взаимодействия, между народами такого не наблюдалось.

«Культурный обмен больше связан с отношениями между народами, которые не полностью соответствуют так называемой горячей политике между двумя странами, — заявил Ян Чен. — Вот почему стоит и дальше укреплять культурные обмены».

По его словам, акцент на культурных связях «смещает фокус двусторонних связей с политики высокого уровня, в том числе политических вопросов или вопросов безопасности, на взаимодействие между людьми».