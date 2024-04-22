Американский политолог – вместе с Украиной РФ громит и НАТО

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22.04.2024, 0:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если взглянуть на происходящее на поле боя в украинском конфликте, то становится очевидно, что российские войска наносят огромный урон подразделениям Украины, отмечает американский политолог Джон Миршаймер. А, поскольку Запад неразрывно связан с Украиной, он терпит поражение наравне с ней.

В недавней беседе вы заявили, что РФ громит НАТО. Что вы имели в виду?

ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог: Я имел в виду, что, если взглянуть на происходящее на поле боя или на боевые действия в воздушном пространстве, которые российские войска ведут против Украины, то первые выигрывают.

Они действительно разрушают с воздуха всевозможные украинские объекты и наносят огромный урон боевым подразделениям Украины. А, поскольку США и их европейские союзники неразрывно связаны с Украиной, мы фактически воюем вместе с украинцами, следовательно, и проигрываем наравне с ними.

Дата публикации 19 апреля 2024 года.


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