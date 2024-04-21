 

«Я больше не знаю, в какой стране нахожусь!» — кандидата в сенат шокировало размахивание флагами Украины в конгрессе

21.04.2024, 23:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Кандидат в сенат от Аризоны Кари Лейк раскритиковала законодателей, которые размахивали в палате представителей украинскими флагами. Она также призвала парламентариев уделять больше заботиться о проблемах американцев, а не об иностранных конфликтах, передаёт Mediaite.


AP

Кандидат в сенат от Аризоны Кари Лейк раскритиковала конгрессменов, которые размахивали украинскими флагами в палате представителей после голосования за принятие пакета помощи Киеву. Она также посоветовала парламентариям уделять больше внимания проблемам США, а не иностранным конфликтам, передаёт Mediaite. 

«Я больше не знаю, в какой стране я нахожусь! И я думаю, что американский народ абсолютно шокирован и потрясён тем, что мы наблюдали сегодня в палате представителей», — сказала политик в недавнем интервью.

«Кстати, я хочу, чтобы все в палате представителей помнили, что вы представляете народ Америки, и что вам пора начинать заботиться о народе нашей страны, вместо того, чтобы так сильно тревожиться о границе и народе Украины. Американцы страдают, и мы требуем, чтобы вы начали представлять нас», — добавила Лейк.


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