 

Американский генерал в отставке – Германия не передаёт Киеву ракеты Taurus, опасаясь возращения Трампа в Белый дом

21.04.2024, 19:21, Новости дня
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Американский генерал в отставке Бен Ходжес в интервью Al Jazeera выразил уверенность в том, что Германия не передаёт Киеву свои ракеты Taurus, поскольку опасается возвращения Трампа на пост президента США. В частности, по его словам, власти ФРГ боятся того, что Трамп, вернувшись в Белый дом, уберёт из Европы ядерный щит, и Германия из-за своих военных поставок окажется втянутой в конфликт с Россией.


AP

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Киеву ракеты дальнего действия Taurus, поскольку опасается возвращения в Белый дом Дональда Трампа, заявил в интервью Al Jazeera бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

«Это на 99% происходит потому, что (Олаф Шольц. — ИноТВ) убеждён: если Трамп станет президентом, то он уберёт ядерный щит из Европы и отвернётся от НАТО», — заявил отставной генерал.

По словам Ходжеса, в этом случае если Германия окажется втянутой в конфликт с Россией из-за ракет Taurus, то она, в отличие от Франции и Великобритании, останется без ядерного сдерживания.


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