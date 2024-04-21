WSJ – США проигрывают в Африке, пока РФ заполняет оставленный французами вакуум

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В новую эпоху соперничества великих держав Африка стала одним из тех мест, где США терпят поражение, пишет The Wall Street Journal. Так, в Нигере, пока РФ заполняет оставленный французами вакуум, Вашингтон рискует потерять свою военную базу.



AP

Россия заходит в Северную Африку, заполняя вакуум, оставленный французами, пишет The Wall Steet Journal. И теперь США могут потерять свою антитеррористическую базу в Нигере.

В новую эпоху соперничества великих держав Африка стала одним из тех мест, где США проигрывают. РФ быстро добивается успехов в Нигере, и последствия могут выйти за пределы нестабильного африканского Сахеля.

По данным Radio Télévision du Niger, на прошлой неделе в столицу Нигера Ниамею прибыли сто российских военных инструкторов. Как сообщила телекомпания, они прибыли с «современной системой ПВО, приобретённой в рамках военного сотрудничества с Российской Федерацией».

Кроме того, в прошлую субботу сотни людей собрались в Ниамее, чтобы выразить протест против американского военного присутствия в стране, некоторые из протестующих, по сообщениям, размахивали российскими флагами.

В прошлом году, как напоминает издание, Франция вывела свои войска из Нигера, а в прошлом месяце правящая в этой стране хунта, пришедшая к власти в результате июльского госпереворота, отменила военное соглашение с Вашингтоном.

Как указывает издание, Нигер — важнейший центр борьбы с терроризмом в Сахеле и Северной Африке. В этой стране находится второй по величине военный контингент США на континенте после Джибути.

Если США потеряют базу в Сахеле, это «снизит нашу способность вести активное наблюдение и предупреждение, в том числе в целях обороны нашей страны», — предупредил недавно генерал Майкл Лэнгли, глава Африканского командования Вооружённых сил США.

«США долгое время пренебрегали Африкой, но мировые режимы-изгои не повторяют этой ошибки. Они заполняют этот вакуум, а за этим последуют неприятности для американских интересов», — считает The Wall Street Journal.