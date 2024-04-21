 

WSJ – США проигрывают в Африке, пока РФ заполняет оставленный французами вакуум

21.04.2024, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В новую эпоху соперничества великих держав Африка стала одним из тех мест, где США терпят поражение, пишет The Wall Street Journal. Так, в Нигере, пока РФ заполняет оставленный французами вакуум, Вашингтон рискует потерять свою военную базу.


AP

Россия заходит в Северную Африку, заполняя вакуум, оставленный французами, пишет The Wall Steet Journal. И теперь США могут потерять свою антитеррористическую базу в Нигере.

В новую эпоху соперничества великих держав Африка стала одним из тех мест, где США проигрывают. РФ быстро добивается успехов в Нигере, и последствия могут выйти за пределы нестабильного африканского Сахеля.

По данным Radio Télévision du Niger, на прошлой неделе в столицу Нигера Ниамею прибыли сто российских военных инструкторов. Как сообщила телекомпания, они прибыли с «современной системой ПВО, приобретённой в рамках военного сотрудничества с Российской Федерацией».

Кроме того, в прошлую субботу сотни людей собрались в Ниамее, чтобы выразить протест против американского военного присутствия в стране, некоторые из протестующих, по сообщениям, размахивали российскими флагами. 

В прошлом году, как напоминает издание, Франция вывела свои войска из Нигера, а в прошлом месяце правящая в этой стране хунта, пришедшая к власти в результате июльского госпереворота, отменила военное соглашение с Вашингтоном.

Как указывает издание, Нигер — важнейший центр борьбы с терроризмом в Сахеле и Северной Африке. В этой стране находится второй по величине военный контингент США на континенте после Джибути. 

Если США потеряют базу в Сахеле, это «снизит нашу способность вести активное наблюдение и предупреждение, в том числе в целях обороны нашей страны», — предупредил недавно генерал Майкл Лэнгли, глава Африканского командования Вооружённых сил США.

«США долгое время пренебрегали Африкой, но мировые режимы-изгои не повторяют этой ошибки. Они заполняют этот вакуум, а за этим последуют неприятности для американских интересов», — считает The Wall Street Journal.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Эксперт бундесвера – чешские 500 тысяч снарядов — это «капля в море» для украинского конфликта

21.04 / Американский генерал в отставке – Германия не передаёт Киеву ракеты Taurus, опасаясь возращения Трампа в Белый дом

21.04 / Миршаймер – хотелки Зеленского неосуществимы, но даже их выполнение не спасёт от поражения

21.04 / Помощь США вряд ли кардинально изменит положение Украины

21.04 / Это отвратительно и не по-американски — Рамасвами о намерении демократов лишить Трампа защиты в тюрьме

21.04 / Байдена обвинили в том, что он обрекает США и весь мир на разрушение

21.04 / В конфликте в Украине всё более заметно оружейное неравенство в пользу России

21.04 / Киев использует службу в ВСУ как наказание для строптивых журналистов

21.04 / Киев боится потерять Часов Яр из-за превосходства российской армии

20.04 / Сенатор Холи – пока Америка разваливается на части, власти тратятся на конфликты по всему миру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика