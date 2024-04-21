 

Это отвратительно и не по-американски — Рамасвами о намерении демократов лишить Трампа защиты в тюрьме

21.04.2024, 11:22, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вашингтонское «болото» ни перед чем не остановится, чтобы не пустить Дональда Трампа в Белый дом, заявил в эфире Fox News бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Теперь представители Демократической партии хотят лишить Трампа защиты Секретной службы. «Это отвратительно, это не по-американски», — прокомментировал данную законодательную инициативу Рамасвами.

Сегодня Бенни Томпсон, возглавляющий комитет по расследованию событий 6 января, предложил законопроект, который лишит Трампа защиты со стороны Секретный службы в случае, если его признают виновным в совершении преступления и он будет приговорён к тюремному сроку.

Это означает, что Трамп может отправиться в тюрьму без защиты. Демократы не просто хотят тюремного заключения для Трампа, они хотят, чтобы его закололи заточкой.

Вивек Рамасвами — бывший кандидат в президенты на выборах 2024 года. Вивек, они затыкают этому человеку рот, штрафуют его, делают снимок при аресте. В то же самое время люди поджигают себя в сотне метров от него. Насколько это пугающе?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, бывший кандидат в президенты США от республиканцев: Знаете, Джесси, это попросту ужасно. Всё это заставляет задуматься. Болото ни перед чем не остановится, чтобы не допустить этого человека до поста (президента США. — ИноТВ). Они ясно дали это понять. Сперва они попытались его засудить. Когда это не сработало, они начали в отношении него уголовные расследования. Когда и это не сработало, они попытались снять его с выборов. А когда ничего из этого не сработало, они теперь отказывают ему в защите Секретной службы. Задайте себе вопрос, какого результата они на самом деле добиваются. Это отвратительно, это не по-американски.

И, по-моему, они сейчас гораздо более прозрачны в плане того, как далеко они готовы пойти для достижения своей реальной цели. Это отвратительно, Джесси. И лучший способ защиты от плохих исходов — бросить этому вызов. Именно поэтому на нас лежит ответственность бросить вызов этому абсурду, который мы наблюдаем.

Дата публикации 20 апреля 2024 года.


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