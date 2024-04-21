 

Киев использует службу в ВСУ как наказание для строптивых журналистов

21.04.2024, 1:19, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В Киеве ищут управу на своих журналистов, продолжающих расследовать коррупцию в правительстве Зеленского. Недавний случай с журналистом Евгением Шульгатом показывает, что подходящим средством давления в Киеве сочли повестку для службы в ВСУ, пишет Das Erste.


AP

Журналист Евгений Шульгат много лет занимался на Украине расследованием случаев коррупции в органах украинской власти. Он полагает, что из-за своего последнего расследования, в фокус которого попал глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, он получил повестку в ВСУ. Немецкий Das Erste указывает, что подозрения не беспочвенные, так как «это не первый случай такого рода».

В рамках своего расследования Шульгат установил, что «Витюк владеет недвижимостью стоимостью несколько сотен тысяч евро — суммы, намного превышающей зарплату украинского госслужащего», и после того, как был отправлен официальный запрос в СБУ, Шульгат получил повестку.

Подозрения в неслучайном характере повестки у украинского журналиста возникли из-за обстоятельств вручения. Хотя всё это происходило в публичном месте, в супермаркете, люди в военной форме знали имя Шульгата; кроме того, на месте был подозрительный человек в гражданском, обсуждавший ситуацию по телефону, которого Шульгату удалось заснять на телефон. «Позже выясняется, что мужчина в штатском — сотрудник СБУ — секретной службы, о которой хотел рассказать журналист», — уточняет Das Erste.

Шульгат возмущён тем, что СБУ «преследует журналистов, расследующих активы высокопоставленных чиновников», а не занимается, по его мнению, своими обязанностями — борьбой с Россией. «Так используются ли повестки как месть за нежелательные расследования?» — задаётся вопросом немецкий телеканал.

Да, уверена Екатерина Дьячук из Института массовой информации в Киеве: она «видит в этом систему». «Медиаисследователь наблюдает тенденцию, когда журналисты-расследователи, пишущие о коррупции, подвергаются давлению», — пишет немецкий телеканал. Дьячук уверена, что повестки в ВСУ правительство рассматривает как инструмент для давления на журналистов и напоминает о скандале, который потряс Украину несколько месяцев назад. Так же, как и c Евгением Шульгатом, целью стала расследовавшая коррупцию информационная платформа bihus.info, команда которой после прослушки телефонов со стороны СБУ была обвинена в употреблении наркотиков.

«СБУ отреагировала на давление общественности после расследования Шульгата», — указывает Das Erste: «предположительно коррумпированный высокопоставленный чиновник, владевший роскошными квартирами, был отстранён от должности и отправлен на фронт».

Но в то же время СБУ отказалась давать какой-либо комментарий немецкому телеканалу относительно ситуации с Евгением Шульгатом. Сам журналист-расследователь недоволен исходом ситуации: он считает необходимым расследовать произошедшее с ним. По его словам, служба в ВСУ «не должна использоваться как предлог ни для запугивания журналистов, ни для защиты чиновников от разбирательств».


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