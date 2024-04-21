Киев боится потерять Часов Яр из-за превосходства российской армии

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Россия рано или поздно захватит Часов Яр, если Украина в ближайшее время не пополнит запасы, приводит The Daily Telegraph слова заместителя командира батальона ВСУ Олеся Маляревича. Он отметил абсолютное превосходство российской армии, которое, по мнению аналитиков, не изменили бы даже обещанные Киеву истребители F-16.



AP

Украина отчаянно пытается удержать контроль над городом Часов Яр, который открывает доступ на запад страны, пишет The Daily Telegraph. Российские десантники уже высадились на окраинах, а Киеву по-прежнему не хватает боеприпасов и оружия.

Заместитель командира батальона ВСУ Олесь Маляревич в интервью изданию заявил, что если украинская армия не пополнит запасы в ближайшее время, РФ рано или поздно захватит Часов Яр. Он указал на абсолютное превосходство российской армии в воздухе, артиллерии, дронах и числе солдат.

По мнению аналитиков, провал контрнаступа, решение отложить рытьё окопов и срыв обещанных Западом поставок оружия и F-16 позволили РФ перехватить инициативу. Украинские военачальники утверждают, что теперь даже истребители не помогли бы изменить баланс сил на поле боя.