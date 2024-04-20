Сенатор Холи – пока Америка разваливается на части, власти тратятся на конфликты по всему миру

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В Америке уже ничего не работает, страна разваливается на части, дороги рушатся, с неба падают куски самолётов, негодует сенатор от Миссури Джош Холи. По его мнению, властям пора очнуться и заняться вложениями в собственную страну, а не продолжать спонсировать конфликты по всему миру.

Насколько уязвимы наши критически важные объекты инфраструктуры?

ДЖОШ ХОЛИ, американский сенатор: Крайне уязвимы. Лора, вынужден сказать, что мне всё больше кажется, что у нас в Америке уже ничего не работает. Наши дороги разрушаются, обрушения мостов происходят прямо у нас на глазах, с неба падают куски самолётов, а теперь ещё эти сбои в работе систем.



И что в это же время хотят сделать Конгресс и президент Соединённых Штатов? Потратить ещё сотни миллиардов долларов на иностранные конфликты, использовать деньги налогоплательщиков для субсидирования китайской промышленности, их электроавтомобилей, платить китайцам, чтобы те производили то, что нам не нужно, в то время как наша страна разваливается на части.



Если когда-то и был момент, чтобы сказать: «Очнитесь и начните инвестировать в Америку», то это прямо сейчас.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2024 года.