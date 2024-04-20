 

CNBC – нефть подорожала после удара Израиля по Ирану

20.04.2024, 15:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Израиль нанёс ограниченный удар по территории Ирана, что вызвало опасения по поводу дальнейшего обострения конфликта на Ближнем Востоке, пишет CNBC. На этом фоне цены на нефть выросли более чем на 3%.


AP

Цены на нефть выросли более чем на 3% в пятницу после израильского удара по Ирану, который вызвал опасения по поводу расширения войны на Ближнем Востоке, пишет CNBC.

Этот удар, как указывается в статье, носил ограниченный характер. И в настоящее время Израиль оценивает его эффективность и нанесённый ущерб. Операция была проведена рано утром в пятницу.

Иранское информационное агентство Fars сообщило, что вблизи аэропорта Исфахана были слышны взрывы, а полёты в аэропорты Тегерана, Исфахана и Шираза приостановлены.

Корпус стражей исламской революции в своём Telegram-канале сообщил, что взрывов на земле в Исфахане не было и что звуки взрывов были вызваны работой иранских систем обороны. В Вооружённых силах Ирана также заявили, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся «в полной безопасности».


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