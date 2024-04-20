CNBC – нефть подорожала после удара Израиля по Ирану

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Израиль нанёс ограниченный удар по территории Ирана, что вызвало опасения по поводу дальнейшего обострения конфликта на Ближнем Востоке, пишет CNBC. На этом фоне цены на нефть выросли более чем на 3%.



AP

Цены на нефть выросли более чем на 3% в пятницу после израильского удара по Ирану, который вызвал опасения по поводу расширения войны на Ближнем Востоке, пишет CNBC.

Этот удар, как указывается в статье, носил ограниченный характер. И в настоящее время Израиль оценивает его эффективность и нанесённый ущерб. Операция была проведена рано утром в пятницу.

Иранское информационное агентство Fars сообщило, что вблизи аэропорта Исфахана были слышны взрывы, а полёты в аэропорты Тегерана, Исфахана и Шираза приостановлены.

Корпус стражей исламской революции в своём Telegram-канале сообщил, что взрывов на земле в Исфахане не было и что звуки взрывов были вызваны работой иранских систем обороны. В Вооружённых силах Ирана также заявили, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся «в полной безопасности».