 

В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону

19.04.2024, 12:51, Новости дня
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Руководитель Департамента культуры города Москвы, Алексей Фурсин, подчеркнул, что Серебряный бор является популярным местом для отдыха москвичей, где можно насладиться природой вдали от городской суеты. Планируется обновить шезлонги, душевые кабины, пикниковые зоны, детские и спортивные площадки, не нарушая при этом экологические нормы.

Основное внимание будет уделено увеличению протяженности зон отдыха у воды и обустройству дополнительного лесного пляжа. Предусмотрено обновление лавочек, урн, шезлонгов, душевых кабин, детских и спортивных площадок. Также запланирована замена оснащения пикниковых зон и создание отдельных площадок для семей с детьми.

Для обеспечения безопасности посетителей будут установлены спасательные вышки и посты охраны, организовано круглосуточное патрулирование территории, а также установлена система видеонаблюдения. Кроме того, пляжи, детские и спортивные площадки будут проверены на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева отметила, что специалисты ежегодно проводят проверки воды, песка с пляжей, детских и спортивных площадок на соответствие санитарным стандартам. Нарушения этих норм могут привести к запрету на купание.

Локальное благоустройство является частью системной работы по развитию Серебряного бора для создания комфортной и безопасной среды для жителей Москвы. При этом строгие природоохранные стандарты должны соблюдаться для сохранения природных ресурсов на этой территории.

Министр Правительства Москвы Евгений Данчиков подчеркнул важность создания комфортных условий в Серебряном бору для привлечения жителей и гостей столицы. Он также отметил необходимость сотрудничества с экологическими сообществами для обеспечения экологически чистой среды.

Серебряный бор – это особо охраняемая природная территория в Москве с разнообразным ландшафтом и богатым растительным и животным миром. Развитие этой территории открывает новую страницу в истории города и делает его привлекательным местом для отдыха и наслаждения природой.


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