Расхождения ЕС с Украиной по зерну показали все слабости европейского сельского хозяйства

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Спор вокруг украинского зёрна показал Брюсселю две вещи: во-первых, что ждёт ЕС в случае принятия Украины в свои ряды, а во-вторых, насколько неконкурентоспособен его собственный аграрный сектор. Анализируя ситуацию, Neue Zürcher Zeitung приходит к выводу, что сегодняшняя аграрная модель ЕС не имеет будущего и Брюсселю нужно пожертвовать интересами своих фермеров ради Украины и конкурентоспособности на глобальном рынке.



AP

«Украина дорога ЕС, но больше в риторике и меньше, если речь о деньгах», — заявляет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Об этом, по мнению газеты, свидетельствует то, что ЕС не готов пойти на уступки Киеву по аграрному вопросу, хотя аграрный экспорт «жизненно важен для выживания Украины», так как «почти две трети доходов, которые Украина в последнее время получила от экспорта товаров, пришлись на аграрный сектор». Вместо этого в ЕС «почти два года идут споры о том, в каком объёме украинская сельхозпродукция должна выйти на европейский рынок».

Издание указывает, что «протесты фермеров были настолько ожесточёнными, что политики пришли к выводу, что их больше нельзя отрицать». Даже такие сторонники Украины, как Эммануэль Макрон, «настраивают против украинских аграрных предпринимателей». По мнению швейцарской газеты, протесты относительно украинского аграрного экспорта стали результатом того, что ЕС поступил так, как он обычно поступает: «Объявляется о поддержке, не задумываясь о последствиях, особенно финансовых».

Neue Zürcher Zeitung, анализируя ситуацию, указывает, что ЕС не учёл несколько факторов, объявляя о свободной торговле с Украиной как форме поддержки. Во-первых, рынок аграрных продуктов очень переменчивый, и если в 2022 году, на фоне начала специальной военной операции на Украине цены на зерно пошли вверх, то уже в 2023 году они пошли вниз и европейские фермеры «борются за своё экономическое выживание», так как должны «справиться не только с низкими ценами мирового рынка на сельскохозяйственную продукцию, но и с растущими ценами, например на удобрения, и с более высокими процентными ставками».

Во-вторых, ЕС совсем не учёл, что европейский и украинский аграрный секторы совершенно по-разному организованы. «На Украине есть агрокомпании, которые обрабатывают до 200 тысяч гектаров земли, — это позволяет им эффективно производить продукцию», но, например, «в Польше, где фермеры протестуют особенно яростно, средняя площадь фермы составляет 11 гектаров. Если одновременно цена на пшеницу упадёт, а затраты вырастут, бизнес такого размера перестанет приносить прибыль». То есть «фермерам не хватает устойчивости, чтобы справиться с ценовыми шоками».

Брюсселю следует учитывать, продолжает Neue Zürcher Zeitung, что «если Украина должна стать членом ЕС, то конфедерации государств придётся реорганизовать своё сельское хозяйство». Газета указывает, что есть два пути: или фермеры Европы сосредоточатся на производстве сложных, специальных культур и товаров, что маловероятно, или же производство должно быть переориентировано по стандартам стран, лидеров аграрного сектора, в крупные компании, как на Украине, что, однако, «вызовет сильные протесты в отрасли». Но в любом случае «ЕС не сможет придерживаться своей нынешней сельскохозяйственной стратегии».

Швейцарская газета также указывает, что «кассы пусты» и Брюсселю уже сейчас нужно думать, если он серьёзно намерен обсуждать членство Украины, о конфликтах вокруг распределения сельскохозяйственного бюджета ЕС. Приём Украины грозит сокращением сегодняшним получателям бюджета или необходимостью кратно его увеличить. «С сегодняшней точки зрения ни то ни другое не представляется возможным», — подчёркивает Neue Zürcher Zeitung, поэтому нужна более глобальная реформа европейского аграрного сектора, даже несмотря на протесты со стороны фермеров.

Относительно Украины газета рекомендует пойти на уступки Киеву, так как считает, что лучше позволить Украине зарабатывать самой, чем превращать её в «получателя милостыни». Украинский аграрный экспорт должен быть допущен на рынок ЕС. «Стране не следует мешать получать доходы, тем более что сельскохозяйственные товары наряду с IT-услугами — это тот бизнес, в котором Украина очень конкурентоспособна на мировом уровне».