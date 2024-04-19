НАТО расширило свою сферу влияния в Арктике, но конфронтация с Россией ему не нужна

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Благодаря расширению НАТО усиливает своё влияние в Арктике, но ему не следует превращать этот регион в ещё одну площадку для конфликта с Россией, пишет Responsible Statecraft. Вместо милитаризации Арктики альянсу следует заключать многосторонние соглашения для того, чтобы снизить напряжённость и избежать кризисов.



AP

После вступления Швеции НАТО объединило семь из восьми арктических государств, оставив Россию в изоляции. Некоторые аналитики видят в расширении возможность «нарастить влияние» и «остановить Россию», однако меньше всего альянсу нужна ещё одна площадка для конфликта с Москвой, считает Responsible Statecraft.

За последние десятилетия Кремль возродил советские арктические базы, которых в три раза больше, чем у НАТО. У США лишь один работающий тяжёлый ледокол, тогда как у РФ их 40. Кроме того, РФ усиливает своё военное присутствие в Арктике благодаря развитию Северного морского пути. По большей части, однако, Москва укрепляет оборонный потенциал, что не представляет большой угрозы для НАТО.

Обострение соперничества в Арктическом регионе не выгодно США и их союзникам по альянсу, потому что РФ обладает там значительным влиянием. Вместо того чтобы использовать расширение для милитаризации Арктики, НАТО следует работать над заключением многосторонних соглашений для того, чтобы снизить напряжённость и избежать кризисов.