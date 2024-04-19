 

НАТО расширило свою сферу влияния в Арктике, но конфронтация с Россией ему не нужна

19.04.2024, 5:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Благодаря расширению НАТО усиливает своё влияние в Арктике, но ему не следует превращать этот регион в ещё одну площадку для конфликта с Россией, пишет Responsible Statecraft. Вместо милитаризации Арктики альянсу следует заключать многосторонние соглашения для того, чтобы снизить напряжённость и избежать кризисов.


AP

После вступления Швеции НАТО объединило семь из восьми арктических государств, оставив Россию в изоляции. Некоторые аналитики видят в расширении возможность «нарастить влияние» и «остановить Россию», однако меньше всего альянсу нужна ещё одна площадка для конфликта с Москвой, считает Responsible Statecraft.

За последние десятилетия Кремль возродил советские арктические базы, которых в три раза больше, чем у НАТО. У США лишь один работающий тяжёлый ледокол, тогда как у РФ их 40. Кроме того, РФ усиливает своё военное присутствие в Арктике благодаря развитию Северного морского пути. По большей части, однако, Москва укрепляет оборонный потенциал, что не представляет большой угрозы для НАТО.

Обострение соперничества в Арктическом регионе не выгодно США и их союзникам по альянсу, потому что РФ обладает там значительным влиянием. Вместо того чтобы использовать расширение для милитаризации Арктики, НАТО следует работать над заключением многосторонних соглашений для того, чтобы снизить напряжённость и избежать кризисов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Sky – Израиль обнажил слабость Байдена, проигнорировав его призывы не атаковать Иран

19.04 / Politico – «За дело, Европа!» — Трамп пожаловался на то, что европейцы недостаточно вкладываются в украинский конфликт

19.04 / Из-за поставок на Украину Испания теперь не может справиться с собственным дефицитом вооружений

19.04 / В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону

19.04 / Расхождения ЕС с Украиной по зерну показали все слабости европейского сельского хозяйства

19.04 / Директор ЦРУ – без американской помощи Украина проиграет к концу года

19.04 / Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня

19.04 / Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Скорсезе

18.04 / Россияне стали внимательнее подходить к выбору МФО

18.04 / Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика