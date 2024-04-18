Новые санкции США и ЕС против Ирана будут направлены на программы по производству ракет и дронов

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

США и Европейский союз планируют расширить действующий в отношении Ирана санкционный режим, направив новые меры против ракетной программы и программы беспилотных летательных аппаратов Ирана, пишет France 24. Как ожидается, американские санкции также затронут экспорт нефти Ираном, Корпус стражей исламской революции и министерство обороны страны.

В минувшие выходные Иран обрушил на Израиль шквал беспилотных летательных аппаратов и ракет, хотя атака и не причинила особого ущерба. Она стала ответом на бомбардировку Израилем консульства Ирана в Дамаске в начале месяца. Сейчас западные страны стремятся сдержать обострение регионального конфликта.

Вашингтон работает над тем, чтобы ограничить возможности Ирана по экспорту нефти. Расширенные санкции также будут направлены против ракетной программы и программы беспилотных летательных аппаратов Ирана, а также против Корпуса стражей исламской революции и министерства обороны страны.

Европейский союз также изучает возможность введения новых санкций, планируя расширить нынешние ограничительные меры в отношении программы ракет и беспилотников иранского производства. Кроме того, ЕС стремится расширить меры, направленные на поставку иранского оружия в Россию, покрыв санкциями поставки посредникам на Ближнем Востоке.

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: Идея заключается в том, чтобы расширить санкционный режим, связанный с поставками Ираном беспилотников России.

Иран находится под периодически вводящимися западными санкциями, особенно под санкциями Соединённых Штатов, последние 45 лет. За это время страна научилась искусно обходить их, в том числе путём создания альтернативных экономических отношений, в частности с Россией и Китаем.



Дата выхода в эфир 17 апреля 2024 года.