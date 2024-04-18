Прокремлевский экс-полковник Макгрегор – украинцы (якобы) массово сдаются в плен и отказываются воевать

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Комментируя в эфире Judging Freedom ситуацию на Украине, полковник Дуглас Макгрегор рассказал об участившихся случаях сдачи в плен солдат ВСУ. По его словам, украинцы не выдерживают ухудшающегося положения на фронте и сдаются России, где с ними обращаются на порядок лучше, чем в ВСУ. При этом в последнее время отказываются воевать даже нацистские группировки — «самые ярые сторонники режима».

Не могли бы вы сообщить нам последние новости о том, что происходит на Украине? Это правда, что украинские войска сдаются в плен, полковник?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке: Да. На самом деле, на данный момент есть множество свидетельств многочисленных случаев сдачи в плен. Я думаю, что это происходит потому, что русские проделали очень хорошую работу по передаче сообщений противостоящим украинским силам, говоря им: «Слушайте, нет причин продолжать это. Вам не нужно умирать. Сдавайтесь. Идите сюда, сдавайте оружие. Мы вас накормим, позаботимся о ваших раненых, а затем отправим с вами людей в место заключения. С вами будут хорошо обращаться. А как только эта война закончится, всё относительно вернётся на круги своя, вы сможете вернуться домой». И это значительно облегчило процесс сдачи в плен большого количества украинских солдат, которые в противном случае чувствовали бы себя обязанными остаться и умереть.

Самое интересное, что за последние сутки одна из самых известных организаций в украинских вооружённых силах, использующая все эти нацистские символы, с которыми мы знакомы, отказалась воевать. Они просто объявили правительству: «Знаете, с нас хватит. Мы больше не собираемся умирать в больших количествах. Мы не будем воевать».

Так что сочетание того, что, с одной стороны, люди сдаются, потому что не видят смысла, а с другой — делают это (или по крайней мере отказываются воевать) даже самые ярые сторонники режима, говорит о том, что всё может закончиться раньше, чем я думал.

А русские тем временем продолжают наступать. Они продвигаются к Днепру. И я полагаю, что в течение следующих 45 дней или около того мы увидим, что они управляют Харьковом и практически всем, что находится к востоку от Днепра. Что касается того, когда они перейдут Днепр и захватят Одессу, — я понятия не имею, но думаю, что в течение 45 дней то, что я только что описал, будет по большей части в руках русских.

Насколько эти заявления русских войск, призывающие сдаться в плен, достоверны? Или это что-то вроде Токийской Розы?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Нет, они абсолютно достоверны. Это одна из причин, по которой украинцы во многих случаях соглашаются, мол, давайте уже покончим с этим. Русские, вопреки западной пропаганде, очень хорошо обращаются со всеми, кто добровольно приходит к ним и сдаётся в плен. Более того, там украинских солдат, вероятно, лучше кормят и лучше обеспечивают медицинским обслуживанием, чем в своих собственных войсках. Так что это достоверная информация.

Опять же если вы вспомните то интервью президента Путина, то в какой-то момент он заявил Такеру: «Это больше, чем то, что вы думаете. Это больше похоже на гражданскую войну». И он рассказал об украинских подразделениях, где все говорили по-русски и заявляли: «Мы не сдадимся, потому что русские не сдаются!» Они не называли себя украинцами. Так что здесь действительно происходит нечто большее, чем мы можем себе представить. И хорошая новость заключается в том, что, как мне кажется, мы близимся к концу этой бессмысленной и разрушительной борьбы.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2024 года.