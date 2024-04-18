 

Хорватию ждут выборы, которые могут превратить страну в друга Москвы

18.04.2024, 5:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Выборы в хорватский парламент, стартовавшие в среду, могут ознаменовать серьёзные изменения во внешней политике страны, пишет The Guardian. Как напоминает издание, главный кандидат от оппозиции и по совместительству президент страны Зоран Миланович отказывается выступать с прозападных позиций по целому ряду вопросов, включая помощь Украине.


AP

В Хорватии в среду стартуют парламентские выборы, в результате которых страну может ждать отказ от прозападного вектора в самых разных вопросах, включая помощь Украине в борьбе против России, пишет The Guardian.

По информации британского издания, опросы показывают, что правящее Хорватское демократическое содружество во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем рискует по итогам голосования потерять большинство в парламенте, не удержав позиции под давлением коалиции левых и центристов, которую неофициально возглавляет президент страны Зоран Миланович.

Несмотря на целую серию коррупционных скандалов, ХДС ранее предрекали третью подряд убедительную победу — однако всё изменилось в прошлом месяце, когда Миланович внезапно бросил движению вызов. Этот шаг шокировал страну и превратил предстоящие выборы из крайне предсказуемой гонки в ожесточённое соперничество. 

Обострение не пресекло даже решение Конституционного суда Хорватии, который в итоге запретил Милановичу баллотироваться, постановив, что президент не может участвовать в партийных мероприятиях, не уйдя в отставку. Миланович, назвав судей неграмотными «крестьянами», продолжил участие в агитационных мероприятиях против ХДС.

Как напоминает The Guardian, президент, помимо прочего, выступает против дальнейшего оказания помощи Киеву. Это уже породило опасения по поводу того, что в случае его победы на выборах и перехода на пост премьера страна может вступить в лагерь «друзей Москвы в ЕС», куда уже вошли Венгрия и Словакия.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Россияне стали внимательнее подходить к выбору МФО

18.04 / Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия

18.04 / Немцы и французы скептически настроены в отношении будущего Евросоюза

18.04 / Из-за проливных дождей и наводнений жители Дубая пересели с машин на лодки

18.04 / Новые санкции США и ЕС против Ирана будут направлены на программы по производству ракет и дронов

18.04 / Прокремлевский экс-полковник Макгрегор – украинцы (якобы) массово сдаются в плен и отказываются воевать

18.04 / Эмили Ратаковски показала подросшего сына и высказалась о неудачном браке

17.04 / Россия массово производит беспилотники, и санкции Запада ей в этом не помеха — австрийский полковник

17.04 / Украину бомбят, а Брюссель думает о Ближнем Востоке

17.04 / Столица Дании лишилась одной из главных достопримечательностей — пожар уничтожил Копенгагенскую биржу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика