Украину бомбят, а Брюссель думает о Ближнем Востоке

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Лидеры Евросоюза, по всей видимости, намереваются попробовать оказать влияние на ближневосточный кризис — притом что они так до сих пор и не показали мускулы на Украине, сетует Politico. Как констатирует издание, на деле у Европы просто нет такого влияния на Ближний Восток, которое позволило бы ей сыграть там существенную роль, — а вот помогать Украине она может и должна.



AP

На саммите лидеров стран ЕС на этой неделе за внимание гостей будут соперничать два конфликта — украинско-российский и ирано-израильский, однако как-то повлиять европейцы в силах лишь на первый из них. Тем не менее, как это ни парадоксально, в первую очередь на саммите будет обсуждаться именно Ближний Восток, где Европа имеет значительно меньше влияния, чем США, пишет Politico.

Евросоюз, судя по всему, твёрдо намеревается «изобразить бурную деятельность, дабы предстать мировой державой». Как следует из черновой версии итоговых предложений Евросовета, лидеры стран блока собрались убедить Израиль воздержаться от мощного ответа на удар Ирана, дабы избежать полномасштабной войны. Впрочем, израильский премьер Биньямин Нетаньяху к европейцам не прислушается: он уже показал, что не склонен внимать призывам США и ЕС о прекращении огня.

«Так зачем воообще напрягаться? К чему пытаться влиять на регион, где ЕС, в отличие от США, Турции или Саудовской Аравии, не является тяжеловесом ни в военном, ни в политическом плане, притом что блок до сих пор не может определиться с тем, как обеспечить достаточный объём помощи и вооружений для Украины — крупнейшей страны, полностью находящейся в пределах Европы?» — вопрошают авторы.

В Европе уже звучат мнения о том, что, эффективно защитив Израиль от иранских ракет и дронов, Запад по существу сам же обнажил двойные стандарты, показав, что Украине он такую помощь оказывать не готов, предупреждает Politico.

По данным газеты, многие европейские дипломаты убеждены, что иранская атака должна стать для ЕС поводом не проявлять себя на Ближнем Востоке, а задуматься о собственной безопасности, для обеспечения которой необходимо обезопасить Украину. И хотя европейцы сейчас пытаются уверять, что украинский кризис останется для них приоритетным направлением, инициативы по поддержке Киева реализуются крайне медленно — а РФ тем временем продвигается вперёд.