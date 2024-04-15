Сенатор Вэнс – вместо провальных контрнаступлений США должны советовать Украине перейти в оборону

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Если США действительно хотят помочь Украине, им следует призывать её занять оборонительную позицию, а не осуществлять катастрофические контрнаступления, заявил сенатор Джей Ди Вэнс в интервью CNN. Более того, Вашингтону пора перестать «распыляться», стараясь принять участие во всех возможных войнах, и сосредоточиться на помощи своей стране, настаивает политик.

Позвольте спросить вас об Украине. Вы написали статью в The New York Times, в которой заявили, что не считаете разумным предложение Байдена о помощи Украине. Вас обвиняли в попустительстве, вас обвиняли в призыве к капитуляции. Даже в National Review была колонка об этом.

Опять же, мы сейчас поговорим об Иране и Израиле, что, по-моему, является актуальной темой. Но прежде я хочу, чтобы вы объяснили свою позицию, потому что National Review, по сути, утверждает, что ваше решение проблемы вторжения РФ в суверенную страну, Украину, заключается в том, чтобы просто сдаться. Они ошибаются?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, сенатор США от штата Огайо: Нет, послушайте, моё решение проблемы — это восстанавливать нашу собственную страну. Причина, по которой мы оказались в таком положении, Джейк, заключается в том, что мы слишком распыляемся. Слишком.

Количество систем вооружений, которые нужны нам, нужны Украине, нужны Тайваню, нужны Израилю, — огромное. А мы не можем делать десять дел одновременно. Поэтому когда вы слишком распыляетесь, вам стоит сосредоточиться и восстановить сперва свою страну.

Возьмём для примера одну из систем вооружений, о которых мы говорим, — 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В настоящее время русские имеют преимущество над украинцами — соотношение этих снарядов пять к одному. Они нужны израильтянам. Нужны тайваньцам. И конечно же, нужны Америке. Сможем ли мы участвовать во всех этих конфликтах одновременно? Нет, это просто бессмысленно с точки зрения математики.

Поэтому, что нам следует делать в отношении Украины, так это призывать её занять оборонительную позицию, а не осуществлять эти катастрофические контрнаступления, которые продвигает администрация Байдена.

Но ведь контрнаступление происходит внутри Украины. Они не отбирают территории России…

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС: Я не берусь судить их действия с нравственной точки зрения. Разумеется, это их территория, Джейк. Но вы должны признать реальность на поле боя. Они могут тратить кучу денег, кучу жизней и кучу боеприпасов на контрнаступления — но если оборонительная стратегия может дать реальные плоды, то мы должны выбрать именно её.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.