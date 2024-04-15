 

Сенатор Вэнс – вместо провальных контрнаступлений США должны советовать Украине перейти в оборону

15.04.2024, 17:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если США действительно хотят помочь Украине, им следует призывать её занять оборонительную позицию, а не осуществлять катастрофические контрнаступления, заявил сенатор Джей Ди Вэнс в интервью CNN. Более того, Вашингтону пора перестать «распыляться», стараясь принять участие во всех возможных войнах, и сосредоточиться на помощи своей стране, настаивает политик.

Позвольте спросить вас об Украине. Вы написали статью в The New York Times, в которой заявили, что не считаете разумным предложение Байдена о помощи Украине. Вас обвиняли в попустительстве, вас обвиняли в призыве к капитуляции. Даже в National Review была колонка об этом.

Опять же, мы сейчас поговорим об Иране и Израиле, что, по-моему, является актуальной темой. Но прежде я хочу, чтобы вы объяснили свою позицию, потому что National Review, по сути, утверждает, что ваше решение проблемы вторжения РФ в суверенную страну, Украину, заключается в том, чтобы просто сдаться. Они ошибаются?

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, сенатор США от штата Огайо: Нет, послушайте, моё решение проблемы — это восстанавливать нашу собственную страну. Причина, по которой мы оказались в таком положении, Джейк, заключается в том, что мы слишком распыляемся. Слишком.

Количество систем вооружений, которые нужны нам, нужны Украине, нужны Тайваню, нужны Израилю, — огромное. А мы не можем делать десять дел одновременно. Поэтому когда вы слишком распыляетесь, вам стоит сосредоточиться и восстановить сперва свою страну.

Возьмём для примера одну из систем вооружений, о которых мы говорим, — 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В настоящее время русские имеют преимущество над украинцами — соотношение этих снарядов пять к одному. Они нужны израильтянам. Нужны тайваньцам. И конечно же, нужны Америке. Сможем ли мы участвовать во всех этих конфликтах одновременно? Нет, это просто бессмысленно с точки зрения математики. 

Поэтому, что нам следует делать в отношении Украины, так это призывать её занять оборонительную позицию, а не осуществлять эти катастрофические контрнаступления, которые продвигает администрация Байдена.

Но ведь контрнаступление происходит внутри Украины. Они не отбирают территории России… 

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС: Я не берусь судить их действия с нравственной точки зрения. Разумеется, это их территория, Джейк. Но вы должны признать реальность на поле боя. Они могут тратить кучу денег, кучу жизней и кучу боеприпасов на контрнаступления — но если оборонительная стратегия может дать реальные плоды, то мы должны выбрать именно её.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.


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