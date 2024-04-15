В московских школах искусств начинается приемная кампания

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15.04.2024, 14:04, Новости дня
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Программы в этих школах делятся на предпрофессиональные, готовящие ребят к творческой карьере, и общеразвивающие, ориентированные на эстетическое воспитание.

Поступить в образовательное учреждение может любой ребенок, достаточно заполнить заявку на сайте выбранной школы. Расстояние до школы не имеет значения, так как нет привязки места жительства к получению дополнительного образования.

После подачи заявления родители с ребенком будут приглашены на прослушивание. Например, для поступления в музыкальную школу ребенка оценят по чувству ритма, памяти, артикуляции и музыкальному слуху.

Художественные, хореографические и другие отделения также проводят испытания, чтобы определить предрасположенности и способности ребенка. Результаты вступительных испытаний будут доступны на сайте учреждения.

В Москве функционируют 137 детских школ искусств, предлагающих более 40 направлений образования в области музыки, театра, танца и визуальных искусств. Всех желающих приглашают воспользоваться этой уникальной возможностью для развития творческих способностей и интересов своих детей.


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