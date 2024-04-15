Джон Болтон – Байден позорит США, призывая Израиль не отвечать Ирану

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Администрация Байдена оправдывает своё нежелание наносить ответный удар по Ирану тем, что не хочет масштабной войны, — однако Израиль находится в состоянии той самой масштабной войны уже несколько месяцев. Как заявил в эфире CNN экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, своим нежеланием признать реальность и ответить обидчику Байден «позорит США», а также ставит под угрозу безопасность Израиля и всего региона в целом.

ДЖОН БОЛТОН, экс-советник президента США по национальной безопасности: Прошлой ночью Иран выпустил более 320 крылатых и баллистических ракет и беспилотников. К счастью, израильтяне пропустили из этого только один процент. Но не каждая ночь будет такой удачной. И пока Иран не увидит мощный ответ, этот риск будет сохраняться.

Сдерживание восстанавливается не пропорциональным ответом. Это целый научный диспут. Способ установления сдерживания заключается в том, чтобы сказать противнику: «Если ты ещё раз попытаешься совершить подобное, цена, которую ты заплатишь, будет намного выше, чем любые выгоды, которые, как ты думаешь, ты можешь получить. Так что не стоит даже думать об этом».

В общем, я думаю, что у Израиля есть широкий спектр потенциальных целей, начиная с уничтожения иранских средств ПВО. Также можно нанести удары по штабам регулярных вооружённых сил и КСИР. Можно подумать о том, чтобы нанести удар по их нефтяной инфраструктуре — по нефтяным месторождениям, распределительным трубопроводам, портовым сооружениям для экспорта. И самое главное: я считаю, что Израиль должен рассматривать это как возможность уничтожить программу ядерного вооружения Ирана, которая представляет собой экзистенциальную угрозу для Израиля.

Я не знаю, что из этого они сделают, — это я предсказать не могу. Но вот, что я вам скажу: если Джо Байден, как пишут в СМИ, действительно призывает Израиль вообще не наносить ответный удар, то он позорит США. Америка заинтересована в том, чтобы Иран, который является главной угрозой международному миру и безопасности в регионе, как минимум был поставлен на место, чтобы избавить Израиль, избавить арабов Персидского залива, избавить нас от этой угрозы, которую он представляет.

Послушайте, я не думаю, что в Белом доме есть хоть кто-то, кто, если бы мог щёлкнуть пальцами и заставить иранский режим исчезнуть, не сделал бы этого. Проблема вашего предложения заключается в том, что это не обязательно положит конец конфликту. Даже более того, это может привести к росту напряжённости. И тогда Иран ответит ещё более жёстко и ещё более успешно. И кто знает, каков сейчас их ядерный потенциал. Так как же избежать этого?

ДЖОН БОЛТОН: Давайте начнём с того, что мы действительно ничего не знаем об их ядерном потенциале. Так вы хотите сказать Израилю, чтобы он продолжал испытывать судьбу и надеяться на то, что, когда в следующий раз залп баллистических ракет прилетит на его территорию, он не будет ядерным? Я думаю, что Израилю нужно сосредоточиться именно на этом.

И вот, что я ещё хочу сказать по поводу этого роста напряжённости, этого страха перед более масштабной войной: наша администрация боится более масштабной войны, потому что её беспокоят цены на бензин в США, её беспокоит левое крыло Демократической партии. Однако на самом же деле Израиль находится в состоянии этой самой масштабной войны ещё с 7 октября — а администрация Байдена решительно отказывается это признавать. Если вы не понимаете стратегическую обстановку, вы не сможете эффективно на неё реагировать.

Этот театр военных действий в настоящее время включает в себя пять полей сражения. ХАМАС в Газе, хуситы, блокирующие Красное море и международное морское сообщение, «Хезболла», атакующая север Израиля, шиитские военизированные организации в Ираке и Сирии, а теперь и сам Иран — кстати, вчера они захватили, кажется, филиппинское судно в открытом море. Таким образом, существует пять источников давления. Это не обязательно самый мощный в мире альянс, но это единый фронт борьбы, который иранцы называют «огненным кольцом». И администрация Байдена должна это признать, чего она до сих пор не сделала.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.