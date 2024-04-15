 

Восстанавливающийся после обширного инфаркта Куклачев рассказал об операции на сердце

15.04.2024, 9:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Юрий Куклачев вновь стал объектом внимания после того, как он перенес обширный инфаркт во время своего благотворительного концерта. Ситуация была критической, но благодаря оперативной помощи медиков Юрий Дмитриевич смог пройти через экстренную операцию на сердце. Важно отметить, что процедура была выполнена без использования наркоза, что делает этот случай еще более удивительным.

После операции Юрий Куклачев вышел на связь с близкими и коллегами, чтобы поделиться своим состоянием и переживаниями. Из окружения артиста поступили сообщения о том, что Юрий Дмитриевич выразил благодарность за быструю реакцию скорой помощи и профессионализм врачей, которые спасли его жизнь. Сам же Юрий Куклачев описал процесс операции как крайне сложный и болезненный, отметив, что сердце остановилось прямо на операционном столе.

Врачам удалось успешно провести операцию, установив пять стентов, которые, как надеются специалисты, позволят Юрию Дмитриевичу продолжить активную жизнь еще несколько лет. Этот случай стал для всех, кто знает и ценит талант Юрия Куклачева, настоящим испытанием и поводом задуматься о важности заботы о своем здоровье.

Сейчас Юрий Куклачев находится в процессе восстановления после операции. Его близкие и поклонники выражают ему поддержку и желают скорейшего выздоровления. Надеемся, что забота и любовь окружающих помогут ему преодолеть это испытание и вернуться к своей любимой работе — радовать зрителей своим удивительным цирковым шоу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Франция поддержала Израиль во время иранских ударов — но не спешит об этом распространяться

15.04 / Педофил Скотт Риттер, скрывающийся в РФ – ЦРУ обучает украинцев самым грязным методам

15.04 / В НАТО объявлен очередной «сдвиг на восток»

15.04 / Американский сенатор – Киев спасут лишь переговоры, а не деньги от США

14.04 / Экс-главком НАТО – если США так и не помогут Украине, РФ захватит ещё больше территорий

14.04 / Le Parisien – Украина признала, что столкнулась с трудностями из-за российского наступления

14.04 / Европа продолжает зависеть от российского СПГ

14.04 / Британский профессор – Израиль провоцирует Иран, втягивая западных союзников в конфликт

14.04 / Захват иранцами португальского танкера — это лишь первый шаг возмездия Израилю

13.04 / В ВСУ пожаловались на обострении ситуации на фронте и превосходство российской армии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика