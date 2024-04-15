Восстанавливающийся после обширного инфаркта Куклачев рассказал об операции на сердце

Юрий Куклачев вновь стал объектом внимания после того, как он перенес обширный инфаркт во время своего благотворительного концерта. Ситуация была критической, но благодаря оперативной помощи медиков Юрий Дмитриевич смог пройти через экстренную операцию на сердце. Важно отметить, что процедура была выполнена без использования наркоза, что делает этот случай еще более удивительным.

После операции Юрий Куклачев вышел на связь с близкими и коллегами, чтобы поделиться своим состоянием и переживаниями. Из окружения артиста поступили сообщения о том, что Юрий Дмитриевич выразил благодарность за быструю реакцию скорой помощи и профессионализм врачей, которые спасли его жизнь. Сам же Юрий Куклачев описал процесс операции как крайне сложный и болезненный, отметив, что сердце остановилось прямо на операционном столе.

Врачам удалось успешно провести операцию, установив пять стентов, которые, как надеются специалисты, позволят Юрию Дмитриевичу продолжить активную жизнь еще несколько лет. Этот случай стал для всех, кто знает и ценит талант Юрия Куклачева, настоящим испытанием и поводом задуматься о важности заботы о своем здоровье.

Сейчас Юрий Куклачев находится в процессе восстановления после операции. Его близкие и поклонники выражают ему поддержку и желают скорейшего выздоровления. Надеемся, что забота и любовь окружающих помогут ему преодолеть это испытание и вернуться к своей любимой работе — радовать зрителей своим удивительным цирковым шоу.