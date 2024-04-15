 

Франция поддержала Израиль во время иранских ударов — но не спешит об этом распространяться

15.04.2024, 6:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Хотя Париж оказал поддержку израильским силам в ходе атаки Ирана, и даже получил от Тель-Авива официальную благодарность, источники во французском правительстве говорят об этом очень сдержанно, пишет Le Parisien. Как констатирует обозреватель издания, причина — в том, что Франция не хочет предстать как сторона ближневосточного конфликта, помогающая Израилю напрямую.


AP

На вопрос о том, какую роль сыграла Франция в защите Израиля от атаки Ирана, французские власти отвечают крайне уклончиво: источники в минобороны страны сообщают лишь, что Париж обеспечил оборону своих объектов на Ближнем Востоке, не уточняя ни их расположение, ни какие шаги он предпринял для их сохранности, пишет Le Parisien. Впрочем, ещё один источник издания во французском правительстве сообщает, что несколько иранских дронов пролетали над французской базой в Иордании и были «нейтрализованы».

В Париже настаивают, что «нейтрализация» дронов была обеспечена исключительно для того, чтобы защитить базу — очевидно, чтобы дать понять, что ВС Франции не сражаются на стороне Израиля, говорится в материале Le Parisien. Между тем, уничтожение любого иранского дрона фактически являлось помощью Израилю — и потому израильские власти не забыли поблагодарить французов за поддержку отмечает обозреватель газеты.

Французы тем не менее сохраняют осторожную позицию — и это обусловлено дипломатическими соображениями и, в частности, тонкостями политики Иордании, власти которой стараются сохранить союзные отношения с Западом несмотря на то, что среди рядовых граждан распространены антиизраильские взгляды, считает журналист.

Будет ли Париж расширять масштабы своего сотрудничества с Израилем в случае нарастания конфликта, и останется ли это сотрудничество скрытным, покажет лишь время, подытоживает автор.


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