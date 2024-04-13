Американский генерал в отставке – при Байдене США раз за разом утрачивали свой потенциал сдерживания

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При администрации Байдена США, очевидно, раз за разом утрачивали свой потенциал сдерживания, заявил в эфире Fox News генерал в отставке Джэк Кин. И, по его словам, нынешняя ситуация с Ираном стала тому примером. Дошло до того, что израильское руководство теперь недовольно Вашингтоном из-за отсутствия со стороны последнего серьёзных усилий по сдерживанию Тегерана, подчеркнул Кин.

ДЖЭК КИН, американский генерал в отставке: При нынешней администрации мы, очевидно, раз за разом утрачивали наш потенциал сдерживания. И реальное положение дел с Ираном сейчас наконец заняло центральное место в этой картине. В некотором смысле это приятная новость, поскольку она напоминает нам, с чего всё начиналось.

Они (Иран. — ИноТВ) дали зелёный свет на наземное вторжение в Израиль. И они задействовали все свои прокси-силы для координации оси сопротивления против Израиля и против американского присутствия в регионе. Всё это произошло из-за того, что Иран хотел, чтобы так случилось. Кроме того, они предоставляли со своей стороны поддержку и обучение, а также, насколько нам известно, помогали всё это планировать.

И такова реальность, с которой мы имеем дело. Нынешняя администрация утратила свой потенциал сдерживания Ирана. Фактически один из самых разочаровывающих моментов, о котором публично не говорят, состоит в том, насколько политическое и военное руководство Израиля недовольно администрацией в вопросе Ирана, поскольку, по их мнению, требуется серьёзное усилие по сдерживанию агрессии Ирана в регионе, а наша администрация в течение трёх лет ставила на первое место дипломатию и примирение, несмотря на растущую агрессию, демонстрируемую Ираном.



Дата публикации 13 апреля 2024 года.