 

Американский генерал в отставке – при Байдене США раз за разом утрачивали свой потенциал сдерживания

13.04.2024, 22:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

При администрации Байдена США, очевидно, раз за разом утрачивали свой потенциал сдерживания, заявил в эфире Fox News генерал в отставке Джэк Кин. И, по его словам, нынешняя ситуация с Ираном стала тому примером. Дошло до того, что израильское руководство теперь недовольно Вашингтоном из-за отсутствия со стороны последнего серьёзных усилий по сдерживанию Тегерана, подчеркнул Кин.

ДЖЭК КИН, американский генерал в отставке: При нынешней администрации мы, очевидно, раз за разом утрачивали наш потенциал сдерживания. И реальное положение дел с Ираном сейчас наконец заняло центральное место в этой картине. В некотором смысле это приятная новость, поскольку она напоминает нам, с чего всё начиналось.

Они (Иран. — ИноТВ) дали зелёный свет на наземное вторжение в Израиль. И они задействовали все свои прокси-силы для координации оси сопротивления против Израиля и против американского присутствия в регионе. Всё это произошло из-за того, что Иран хотел, чтобы так случилось. Кроме того, они предоставляли со своей стороны поддержку и обучение, а также, насколько нам известно, помогали всё это планировать.

И такова реальность, с которой мы имеем дело. Нынешняя администрация утратила свой потенциал сдерживания Ирана. Фактически один из самых разочаровывающих моментов, о котором публично не говорят, состоит в том, насколько политическое и военное руководство Израиля недовольно администрацией в вопросе Ирана, поскольку, по их мнению, требуется серьёзное усилие по сдерживанию агрессии Ирана в регионе, а наша администрация в течение трёх лет ставила на первое место дипломатию и примирение, несмотря на растущую агрессию, демонстрируемую Ираном.

Дата публикации 13 апреля 2024 года.


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