Daily Mail – Британия планирует эвакуацию с Ближнего Востока в «стиле Дюнкерка»

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Британские морпехи планируют возглавить вывоз тысяч соограждан с Ближнего Востока в случае, если Иран нанесёт ответный удар по Израилю. Операция, получившая кодовое название «Метеорик», подразумевают активное участие «зелёных беретов» при поддержке ВВС и ВМФ Соединённого Королевства, пишет Daily Mail.



AP

Королевские морские пехотинцы готовы возглавить эвакуацию тысяч британских граждан с Ближнего Востока в «стиле Дюнкерка», если Иран нанесёт ракетный удар по Израилю. Коммандос уже провели разведку вдоль побережья Ливана перед потенциальной спасательной миссией, пишет Daily Mail.

Операция, получившая кодовое название «Метеорик», напоминает операцию «Динамо» 1940 года, когда Лондон вывез сотни тысяч союзных солдат из Франции. Она подразумевают активное участие британских «зелёных беретов» при поддержке ВВС и ВМФ Соединённого Королевства, отмечает издание.

Тель-Авив и его союзники готовятся к масштабному ответу исламской республики на нападение на её сирийское консульство, в результате которого погибли 13 человек. По данным западных спецслужб, Тегеран может задействовать для удара по еврейскому государству более 100 беспилотников, десятки крылатых и баллистических ракет, что приведёт к закрытию гражданских воздушных коридоров — отсюда и необходимость морского решения, поясняет Daily Mail.