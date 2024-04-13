 

Les Echos – конфликт на Украине привёл к спаду в мировой торговле

13.04.2024, 3:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Впервые за три года в мировой торговле наблюдается снижение товарооборота, на которое повлияло падение европейского импорта, приводит Les Echos данные Всемирной торговой организации (ВТО). Рост стоимости электроэнергии и инфляция, вызванные украинским конфликтом, сократили в ЕС спрос на товары промышленного назначения.


AP

В мировой торговле впервые с 2020 года наблюдается спад: согласно данным ВТО, товарооборот в 2023 году снизился на 1,2%, пишет Les Echos. В пересчёте на стоимость среднее значение экспорта и импорта сократилось на 5% и достигло $24 010 млрд.

Главной причиной такого спада стали последствия украинского кризиса для Евросоюза, на который приходится 37% мировой торговли. Если европейский экспорт вырос на 2%, то импорт упал на 14%. Инфляция и рост стоимости электроэнергии затормозили потребление товаров промышленного назначения: импорт из США снизился на 6%, а из Китая — на 22%.

Хотя ВТО прогнозирует рост объёмов мировой торговли на 2,6% в этом году и на 3,3% — в следующем, геополитические проблемы могут скорректировать эти цифры. Конфликт на Ближнем Востоке прервал морские поставки между Европой и Азией, напряжённость между Китаем и США может привести к расколу в мировой торговле, а усиление протекционистской политики — подорвать её восстановление. 


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