 

Война на истощение ведёт Киев к поражению

12.04.2024, 22:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Боеспособность ВСУ «почти полностью зависит от внешней поддержки», без которой она проиграет, приводит Le Figaro слова американского генерала Кристофера Каволи. В скором времени Киев останется без снарядов и средств ПВО, что неминуемо приведёт к победе России.


AP

После провала контрнаступа Киев занял оборонительную позицию, однако с каждым днём этой войны на истощение положение его армии становится всё опаснее, пишет Le Figaro. Зеленский заявил, что без помощи США Украина проиграет, а американский генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что боеспособность ВСУ «почти полностью зависит от внешней поддержки».

Если сейчас соотношение артиллерийских запасов один к пяти в пользу России, то через несколько недель разрыв может увеличиться в два раза, предупреждает Каволи. Совсем скоро Украине станет не хватать снарядов и средств ПВО, и по опыту других конфликтов генерал указывает, что та сторона, которая не отвечает на атаку, проигрывает.

Киев просит Запад помочь ему продержаться в этом году, чтобы в следующем предпринять новое контрнаступление, рассказал на условиях анонимности французский чиновник после общения с украинской стороной. Правительство Зеленского хочет получить наземную систему «земля — воздух» среднего радиуса действия (SAMPT), которую Франция развернула в союзной Румынии. Ещё больше ВСУ нужны ракеты, однако в ближайшее время их можно не ждать, потому что они необходимы французской армии для собственных миссий. 


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